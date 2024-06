Lexa e Enrique Diaz são os eliminados do domingo na ‘Dança dos Famosos’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/06/2024 - 21:33 Para compartilhar:

A Dança dos Famosos foi ao ar na noite deste domingo, 2, no programa Domingão Com Huck. Cinco duplas se apresentaram, com três famosos se classificando à próxima fase (Lucy Alves, Samuel de Assis e Juliano Floss) e mais dois eliminados: Lexa e Enrique Diaz.

Lucy Alves e Samuel de Assis conseguiram as melhores notas e se classificaram com alguma folga.

A decisão final ficou na casa decimal, com Juliano Floss tendo apenas 0,1 a mais que Lexa e 0,2 a mais que Diaz.

A expectativa é de que hajam mais quatro programas antes da final, marcada para o dia 7 de julho, que contará com a presença de todos os participantes já eliminados.

Classificação da Dança dos Famosos deste domingo

1.ª – 59.0 pontos – Lucy Alves e Fernando Perrotti

2.ª – 58.8 pontos – Samuel de Assis e Larissa Parison

3.ª – 57.9 pontos – Juliano Floss e Dani Duram

4.ª – 57.8 pontos – Lexa e Diego Basílio (eliminados)

5.ª – 57.7 pontos – Enrique Diaz e Gabe Cardoso (eliminados)