Lexa diz que terminaria relacionamento se Ricardo Vianna aceitasse participar de reality show

05/08/2024 - 21:37

A cantora Lexa, 29 anos, disse que tomaria uma medida definitiva sobre seu relacionamento caso o noivo, Ricardo Vianna, 31, aceitasse participar de um reality show. Ela revelou que prefere terminar o romance a mantê-lo se o amado estivesse em um confinamento.

“Separaria (risos). Não tem condição. Separação na hora”, disparou ela ao ser questionada durante sua participação no talk show Papo de Merda, do Porta dos Fundos.

“Ai, entrou no reality? Vai lá, um prazerzão te conhecer. Obrigada, viu? Não tem condição”, completou a funkeira.

A funkeira e o ator estão juntos há menos de um ano. O relacionamento começou pouco tempo após ela se separar de MC Guimê, um dos confinados no “BBB23” (TV Globo). O cantor, que entrou no reality quando os dois eram casados, deixou o reality após polêmicas com a visitante mexicana Dania Mendez.

Na ocasião, Lexa se separou do cantor. Os dois chegaram a reatar em meio a polêmicas, mas o relacionamento chegou ao fim pouco depois, em outubro de 2023.