Lexa desabafa após receber onda de críticas na web: ‘Nunca fiz nada’

A cantora Lexa, 28 anos, fez um emocionante desabafo nas redes sociais, na última terça-feira (13), sobre ondas de críticas de que ela vem sendo alvo nos últimos tempos.

A artista usou a sua conta no X-Twitter para questionar os motivos de receber tantas mensagens negativas. É que ela foi duramente criticada por lançar uma nova música, além de virar assunto após revelar ter descoberto uma doença.

Para a esposa de MC Guimê, as críticas não fazem sentido.

“Às vezes eu acho que o mundo tá perdido real. Eu falo sobre uma doença autoimune que eu tenho e as pessoas debocham… falei pra incentivar exames periódicos, falei como descobri e hoje me cuido e levo a vida normal! Creio que comentários maldosos falam mais quem escreve mesmo”, começou ela em uma publicação no microblog.

“Eu queria entender por que o povo está pegando tanto no meu pé ultimamente… Vocês só me veem tratando todo mundo com carinho, lanço as minhas músicas, faço as coisas na paz… Mas o povo me pagou para falar e eu NUNCA FIZ NADA! Eu falo sobre qualquer coisa e já me xingam”, desabafou ela.

Lançamento

Na última semana, Lexa rebateu críticas pelo lançamento de seu single ‘Rabisca’, produzido em parceria com Thiago Pantaleão. A canção, que não agradou os internautas, mas, segundo a funkeira, faz sucesso em seus shows.

Doença autoimune

Na última segunda-feira (11), Lexa revelou ter recebido o diagnóstico de tireoidite de Hashimoto, uma doença autoimune, durante participação no podcast ‘PodPeople’, da psiquiatra Ana Beatriz Barbosa.

“Fiz alguns exames e descobri que eu tenho uma doença chamada tireoidite de hashimoto […] Quando eu recebi o diagnóstico eu fiquei muito triste, porque ninguém quer ter uma doença autoimune. Você já entende que você não pode doar sangue, que muitas coisas acontecem”, começou a cantora, revelando que, além de ter engordado, costumava ter esquecimentos frequentes.

