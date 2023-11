Lexa desabafa após assumir Ricardo Vianna: ‘Estou vivendo meu momento emocionada’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/11/2023 - 15:04 Para compartilhar:

Nesta sexta-feira, 3, a cantora Lexa fez um desabafo sobre as críticas que recebe por se relacionar com o ator Ricardo Vianna poucos dias depois de anunciar o fim do seu casamento com o MC Guimê.O ex-casal estava juntos por sete anos e teve um término antes do funkeiro entrar no “BBB”, no ano passado, mas voltaram e colocaram um ponto final na relação em setembro.

“Ô, gente, deixa eu viver com o ‘bofe’. Se eu quiser postar, o Instagram é meu. Se eu quiser mostrar, a vida é minha… O povo quer me ver chorando?”, questionou a artista.

“Já chorei demais, agora, eu quero curtir. Daqui a pouco, se der na telha, eu paro de postar também… Se não der certo, separa… E bola pra frente”, disse.

“Estou vivendo meu momento emocionada, faz parte! Meu casamento já acabou, essa história já passou, ambos já superaram isso, sou uma mulher solteira e fico com quem quiser e posto o que eu quiser”, completou.

Bola pra frente — Lexa 🛼 (@LexaOficial) November 3, 2023

