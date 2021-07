Lexa declara que tem “muita vontade” de ter filho com MC Guimê

Casada com MC Guimê há três anos, a cantora Lexa, de 26 anos, declarou que “tem muita vontade” de ser mãe, mas não por agora.

A informação foi passada pela artista durante um momento de interação com seus seguidores no Instagram. “Tenho muita vontade [de de ser mãe]. Mas daqui alguns anos”, afirmou a funkeira.

Questionada sobre o motivo de aparecer pouco com Guimê nas redes sociais, a cantora foi direta. “É assim, gente, ele aparece, mas eu prefiro expor mais a minha vida profissional do que a pessoal, que as pessoas me conheçam pela minha carreira do que pela minha relação”, pontuou.

