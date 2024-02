Lexa curte viagem com Ricardo Vianna para Noruega: ‘Aurora boreal’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 23/02/2024 - 21:10 Para compartilhar:

A cantora Lexa partiu em viagem para uns dias de descanso após comemorar o aniversário com um festão no Rio. A funkeira surpreendeu ao revelar o lugar escolhido para estar ao lado do amado, o ator Ricardo Vianna, e os planos do casal para curtir o país de destino.

Em seu perfil no Instagram, nesta sexta-feira, 23, a artista compartilhou registros no aeroporto só para aumentar o suspense. O casal viajou até a Noruega, no norte da Europa. E o motivo não poderia ser mais empolgante.

“Eu estou muito animada. Viemos procurar a aurora boreal“, explicou Lexa.

A artista comemorou a chegada de seus 29 anos na última quinta-feira, 22, ao lado de amigos e da família, com uma grande festa, na zona oeste do Rio. Nas redes sociais, o namorado da cantora publicou um texto romântico.

“Hoje é ‘vessário’ da minha vida!! O que falar dessa pequena grande mulher? Lexa é A braba, pisa firme, séria, trabalhadora, íntegra, de caráter único e de uma educação ímpar. Por onde passa leva seu sorriso contagiante que chega até os rostos das pessoas, traz amor, alegria e muita generosidade”, disse Ricardo Vianna.

