Lexa comete gafe em ida para o aeroporto: ‘Estou desacreditada’

27/07/2023 - 8:51

Lexa está com mais uma viagem marcada. No entanto, dessa vez, a cantora cometeu uma gafe que a deixou desacreditada. No Instagram, na quarta-feira, 26, no caminho para o aeroporto, ela descobriu que o voo era, na verdade, em outra data.

“Gente, estou desacreditada! Me arrumei toda, acordei cedo, arrumei as malas pra, simplesmente, o voo não é hoje”, relatou a artista nos stories.

“Vocês estão entendendo que estou a caminho do aeroporto? Faltava dez minutos pra chegar no aeroporto. Simplesmente o voo não é hoje, é amanhã”, completou. Após a situação, Lexa voltou para casa.

