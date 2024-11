Lexa comenta sobre sua primeira gravidez: ‘Respeito e não romantizo a dor de ninguém’

Luiza Zequimi Luiza Zequim - https://istoe.com.br/author/luiza/ 19/11/2024 - 15:23 Para compartilhar:

Lexa usou suas redes sociais para rebater a ideia de que não é possível ser feliz durante a gravidez e contar mais sobre sua gestação, nesta terça-feira, 19. A cantora está grávida de seu primeiro filho com Ricardo Vianna – ator brasileiro com quem possui um relacionamento desde o início deste ano.

A publicação que ela questionou dizia: “Não conheço uma grávida feliz. Todas sempre infelizes, indispostas, sem vontade de se arrumar, com os hormônios à flor da pele e vulneráveis. A maioria com medo de ser abandonada durante ou após a gravidez. Deve ser por isso que eu tenho pavor de pensar em ser mãe um dia”. Em seu perfil, a artista afirmou que está feliz com a fase que está experienciando, mas ela ressaltou que os receios também estão presentes durante esta fase.

“Eu pedi muito para Deus a minha filha. Não vou falar que é fácil gestar e que o sentimento de medo não nos aflige, mas estou sendo tão feliz e vivenciando momentos que nenhuma outra coisa poderia me dar. Cada uma encara de uma maneira esse momento e eu respeito muito”, disse Lexa que manteve, por enquanto, sua rotina de compromissos públicos e aparições na TV.

A artista finalizou frisando sua experiência pessoal e a importância do não julgamento de outras gestações. “A maternidade nos suga, mas para mim, no momento, tem sido algo muito mais positivo do que negativo. A insegurança me rodeia — corpo, parto, amamentação. O sentimento de ser suficiente também. É algo transformador e cada mulher vive isso de forma única. Respeito e não romantizo a dor de ninguém. Cada um com seu sapato, mas eu nunca senti tanto amor. É algo que não tenho palavras para decifrar”.