Lexa comemora emagrecimento após ‘guerra contra a balança’: ‘Tá dando certo!’

A cantora Lexa comemorou uma conquista na luta que vem travando contra a balança. É que a funkeira tem e tireoidite de Hashimoto, disfunções que podem levar ao aumento de peso.

Através dos Stories de seu Instagram, ela contou a seus seguidores, nesta sexta-feira, 5, que conseguiu reduzir seu peso e agora os ponteiros estão abaixo de 60kg. Lexa contou que essa é a primeira vez depois de muito tempo que ela consegue voltar a esse peso.

“Ihuuuul! Faz muito tempo que eu não fico abaixo dos 60 [kg]. Tô feliz. Tenho hipotireoidismo e tireoidite de Hashimoto”, explicou ela em texto ao compartilhar uma imagem da balança.

"Desde que descobri, travei uma 'guerra com a balança' mas, com a medicação correta, alimentação e exercícios, tá dando certo!!", contou a artista.

A tireoidite de Hashimoto é a forma mais comum de inflamação da tireoide e a causa mais frequente de diminuição da produção de hormônios dessa glândula (hipotireoidismo). Trata-se de uma doença autoimune no qual o sistema imunológico ataca as células da tireoide, podendo resultar no hipotireoidismo. Com isso, os hormônios produzidos não são suficientes para suprir o organismo.