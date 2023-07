Lexa chora ao justificar volta com MC Guimê: ‘Um excelente marido’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 09/07/2023 - 12:49 Compartilhe

A cantora Lexa expôs publicamente a reconciliação com MC Guimê no último Dia dos Namorados. A decisão dividiu opiniões, devido ao que motivou o rompimento do casal: a expulsão do funkeiro do BBB 23 por importunação sexual. No sábado, 8, o casal participou do “Altas Horas” e a artista voltou a justificar a decisão de perdoar o marido.

Devido à proporção da situação, Lexa disse ter se sentido “muito pressionada a ir para uma direção que as pessoas queriam” que ela fosse. “Precisei lembrar quem eu sou. Foram oito anos tão incríveis, tão maravilhosos. Tem gente que jogaria isso para o ar. Não é o meu lugar. Não desisto tão fácil assim, nem das pessoas, nem da minha vida. Decidi estar com ele. É uma história de amor, carinho e admiração”, desabafou.

Segundo ela, todos estão sujeitos a falhas graves. Contudo, também estão sujeitos a perdoar, a recomeçar e saber pedir desculpas. “E ele soube. É o que vale para mim”, pontuou a cantora.

Apesar da decisão, o momento não foi fácil. Ao relembrar, a artista não conseguiu conter às lágrimas. “Acho que ele nunca tinha me visto chorando ao falar sobre isso. Mas foi uma fase complicada e por eu conhecer muito o coração dele, eu realmente decidi passar isso para o lado”, relatou.

Por fim, refletiu: “Poxa, é muito triste que as pessoas se fixam à imagem dele naquele momento. E não no excelente jogador que ele foi. Assim como ele foi um excelente marido para mim durante todo esse período. Prefiro ficar com essa imagem boa”.

Lexa sobre ela e MC Guimê.

