Lexa chora ao falar pela 1ª vez sobre morte da filha

A cantora Lexa, 29 anos, falou pela primeira vez sobre a morte da filha, Sofia – fruto de seu relacionamento com o ator Ricardo Vianna -, que não resistiu às complicações de uma pré-eclâmpsia e faleceu três dias após o nascimento.

A artista estava internada desde 20 de janeiro, quando recebeu o diagnóstico de uma complicação da gravidez caracterizada pelo aumento da pressão arterial. “As pessoas precisam entender o quão grave é”, alertou ela, em entrevista que vai ao ar no “Fantástico”, da Globo, no próximo domingo, 23.

“Eu tinha uma dor de estômago muito forte, minha dor de cabeça já não passava, minha mão já estava de uma maneira que já não estava fechando mais. E as pessoas precisam entender o quão grave é uma pré-eclâmpsia”, disse.

A artista anunciou a morte da filha no dia 10, por meio de uma postagem no Instagram. “Um luto e uma dor que eu nunca tinha visto igual. Vivi os dias mais difíceis da minha vida. Eu senti cada chutinho, eu conversei com a barriga, eu idealizei e sonhei tantas coisas lindas para a gente”, escreveu.

“Foram 25 semanas e quatro dias de uma gestação muito desejada. Uma pré-eclâmpsia precoce com síndrome de HELLP [hemólise, enzimas hepáticas elevadas, baixa contagem de plaquetas], 17 dias de internação, Clexane [medicamento injetável que previne a formação de coágulos de sangue], mais de 100 tubos de sangue na semi-intensiva e três na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) lutando pelas nossas vidas”, completou.

Lexa disse que estava nervosa antes do parto e chegou a pedir ajuda a Deus para que tudo ficasse bem: “Lembro da última noite grávida, eu não conseguia dormir e você mexeu a noite toda, você sabia me acalmar como ninguém, eu rezei tanto e implorei tanto pra que tudo desse certo, eu cantei pra barriga, fiz playlist de parto. Eu tomei AAS [ácido acetilsalicílico, de efeito analgésico e cálcio na gestação toda, fiz um pré-natal perfeito, fiz tudo, mas minha pré-eclâmpsia foi muito precoce, extremamente rara e grave”, lamentou.

Por fim, ela ainda deixou um recado à filha: “Sofia, te amarei eternamente minha filha amada, espero te honrar muito, eu sei que um dia vamos nos reencontrar em um lugar lindo. Espera que a mamãe vai te dar mais colo”.