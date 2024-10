Lexa anuncia que está à espera do primeiro filho e exibe barriguinha: ‘Maior benção’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/10/2024 - 14:13 Para compartilhar:

Grávida! A cantora Lexa, 29 anos, está à espera do primeiro filho e contou a novidade nas redes sociais, nesta quinta-feira, 31. Em vídeo publicado no Instagram, a funkeira aparece celebrando ao lado do noivo, o ator Ricardo Vianna, 32, e exibindo a barriguinha.

O casal está junto desde o final do ano passado e noivou em fevereiro último, quando o artista pediu a mão da cantora em casamento durante uma viagem à Noruega.

Em vídeo no Feed, Lexa exibe a ultrassom e mostra o momento da descoberta da gravidez. A cantora também compartilhou a reação de amigos e familiares ao saberem da notícia.

“Tô grávida! O meu maior sonho está dentro de mim. A maior benção que eu poderia receber, todos os dias, cresce mais e mais. Esse bebê foi tão desejado e está sendo tão amado. Filho(a) mamãe pediu muito pra Deus que você viesse, e hoje, mamãe só louva à Deus pela sua vida (…) Você já chegou transformando tudo e me enchendo de amor… e QUE AMOR! É um amor inexplicável, é divino e fonte de renovação. Você é a mais linda poesia, o mais lindo acorde e a MAIOR realização que eu poderia ter!”, escreveu ela na legenda da publicação.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lexa (@lexa)