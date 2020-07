Lewis Hamilton vence o GP da Hungria e assume liderança do Mundial de F1

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou na Hungria sua segunda vitória consecutiva em três provas nesta temporada de Fórmula 1 e assumiu a liderança do campeonato, neste domingo no circuito de Hungaroring.

Hamilton, que largou na pole position, foi acompanhado no pódio pelo holandês Max Verstappen (Red Bull), protagonista de uma grande performance depois de começar em sétimo no grid de largada e, apesar de um acidente, sofreu quinze minutos do início da prova, no qual danificou o carro, e pelo finlandês Valtteri Bottas (Mercedes).

O britânico, que também conseguiu o ponto extra pela melhor volta da corrida, batendo o recorde da pista, é líder do campeonato (63) com cinco pontos à frente de Bottas (58), que estava no topo da classificação ao chegar à Hungria.

Hamilton, que busca o sétimo título na categoria para se igualar ao mítico Michael Schumacher, venceu pela oitava vez no circuito húngaro, repetindo o recorde de vitórias numa mesma pista do ex-piloto alemão na França.

O atual campeão mundial liderou a terceira etapa da temporada de ponta a ponta, após largar na pole position (a de número 90 em sua carreira). As duas provas anteriores aconteceram no mesmo circuito, o Red Bull Ring em Spielberg (Áustria).

Apenas os cinco primeiros colocados deste domingo conseguiram terminar na mesma volta que o piloto da Mercedes.

Já Verstappen teve um fim de semana um tanto turbulento, mas finalmente produtivo com seu segundo lugar em Hungaroring.

O jovem holandês largou em sétimo lugar no grid, minutos depois de sofrer um acidente durante a volta de aquecimento.

Os mecânicos da Red Bull conseguiram resolver o problema em quinze minutos, trocando o spoiler e reparando o eixo dianteiro esquerdo, que havia sido danificado na colisão com uma barreira de segurança.

“Muito obrigado aos mecânicos. Eles salvaram o dia, vocês são lendários”, disse Verstappen no rádio do carro quando cruzou a linha de chegada.

A próxima etapa do mundial de Fórmula 1 será em 2 de agosto, no GP da Inglaterra, disputado no circuito de Silverstone.

– Classificação do Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1:

1. Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

les 306,630 km em 1h36:12.473

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) a 8.702

3. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 9.452

4. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) a 57.579

5. Alexander Albon (TAI/Red Bull-Honda) a 1:18.316

6. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) a 1 volta

7. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) a 1 vuelta

8. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) a 1 volta

9. Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari) a 1 volta

10. Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) a 1 volta

11. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 1 volta

12. Daniil Kvyat (RUS/AlphaTauri-Honda) a 1 volta

13. Lando Norris (ING/McLaren-Renault) a 1 volta

14. Esteban Ocon (FRA/Renault) a 1 volta

15. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) a 1 volta

16. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 1 volta

17. Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 1 volta

18. George Russell (ING/Williams-Mercedes) a 1 volta

19. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes) a 5 voltas

Melhor volta da na corrida: Lewis Hamilton (ING/Mercedes) 1:16.627 na 69ª volta (média: 202,863 km/h)

Abandono:

Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Honda): motor, 16ª volta

. Classificação de pilotos:

1. Lewis Hamilton (ING) 63 pts

2. Valtteri Bottas (FIN) 58

3. Max Verstappen (HOL) 33

4. Lando Norris (ING) 26

5. Alexander Albon (TAI) 22

6. Sergio Pérez (MEX) 22

7. Charles Leclerc (MON) 18

8. Lance Stroll (CAN) 18

9. Carlos Sainz Jr (ESP) 14

10. Sebastian Vettel (ALE) 9

11. Daniel Ricciardo (AUS) 8

12. Pierre Gasly (FRA) 6

13. Esteban Ocon (FRA) 4

14. Kevin Magnussen (DIN) 2

15. Antonio Giovinazzi (ITA) 2

16. Daniil Kvyat (RUS) 1

. Classificação de construtores:

1. Mercedes 121 pts

2. Red Bull-Honda 55

3. McLaren-Renault 40

4. Racing Point-Mercedes 40

5. Ferrari 27

6. Renault 12

7. AlphaTauri-Honda 7

8. Alfa Romeo Racing-Ferrari 2

9. Haas-Ferrari 2

