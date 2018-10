Lewis Hamilton vence GP do Japão de F1

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu de ponta a ponta o Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1, 17ª corrida da temporada, neste domingo em Suzuka, onde o alemão Sebastian Vettel (Ferrari) precisou se contentar com um sexto lugar.

Vencedor de seis dos últimos sete GPs, Hamilton soma agora 67 pontos de vantagem sobre o rival na disputa pelo título mundial, enquanto a Mercedes tem 78 pontos a mais que a Ferrari na briga pelo título de construtores.

Assim, Hamilton poderá conquistar matematicamente o título já na próxima prova da temporada, no GP dos Estados Unidos em 21 de outubro, caso consiga somar 9 pontos a mais que Vettel.

Completaram o pódio em Suzuka o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e o holandês Max Verstappen (Red Bull), que sofreu penalidade de cinco segundos por um choque com o finlandês Kimi Raikkonen (Ferrari) no início da corrida.

Enquanto Hamilton teve vida tranquila no Japão, beneficiado do ótimo rendimento da Mercedes e da presença de seu companheiro de equipe logo atrás, Vettel cometeu novo erro.

Oitavo colocado no grid de largada devido à má escolha do tipo de pneu no treino de sábado, o alemão, que aparecia na quarta colocação após uma corrida de recuperação, tocou o carro de Verstappen na oitava volta, durante tentativa ambiciosa demais de ultrapassagem, e teve partes do carro quebrado, voltando a cair na classificação.

O australiano Daniel Ricciardo (Red Bull), que largou da 15ª posição e Raikkonen completaram o top 5 da prova.

Não cruzaram a linha de chegada o dinamarquês Kevin Magnussen (Haas), o alemão Nico Hulkenberg (Renault) e o francês Charles Leclerc (Sauber).

– Classificação do GP do Japão de F1:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) percorreu os 307,471 km em 1 h 27:17.062

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 12.919

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull-TAG Heuer) a 14.295

4. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull-TAG Heuer) a 19.495

5. Kimi Räikkönen (FIN/Ferrari) a 50.998

6. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) a 1:09.873

7. Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) a 1:19.379

8. Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari) a 1:27.198

9. Esteban Ocon (FRA/Force India-Mercedes) a 1:28.055

10. Carlos Sainz Jr (ESP/Renault) a 1 volta

11. Pierre Gasly (FRA/Toro Rosso-Honda) a 1 volta

12. Marcus Ericsson (SUE/Sauber-Ferrari) a 1 volta

13. Brendon Hartley (NZL/Toro Rosso-Honda) a 1 volta

14. Fernando Alonso (ESP/McLaren-Renault) a 1 volta

15. Stoffel Vandoorne (BEL/McLaren-Renault) a 1 volta

16. Sergey Sirotkin (RUS/Williams-Mercedes) a 1 volta

17. Lance Stroll (CAN/Williams-Mercedes) a 1 volta

Melhor volta da prova: Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) 1:32.318 na 53ª volta (média: 226,447 km/h)

Abandonos:

Kevin Magnussen (DIN/Haas): problema mecânico na 8ª volta

Nico Hülkenberg (ALE/Renault): problema mecânico na 37ª volta

Charles Leclerc (FRA/Sauber): problema mecânico na 38ª volta

pel/am