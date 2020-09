++ Lewis Hamilton vence GP da Toscana ++

SAN PAULO, 13 SET (ANSA) – Em uma corrida marcada por vários acidentes, o piloto da Mercedes, Lewis Hamilton, garantiu sua 90ª vitória da carreira neste domingo (13) no Grande Prêmio da Toscana, no circuito de Mugello. Com isso, o britânico fica a apenas uma conquista da marca do alemão Michael Schumacher.

