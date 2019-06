Lewis Hamilton vence GP da França com facilidade e amplia vantagem na Fórmula 1

Lewis Hamilton cruzando a linha de chegada em primeiro: a cena mais vista neste ano na Fórmula 1 voltou a se repetir neste domingo. O piloto dominou a corrida em Le Castellet de ponta a ponta, e venceu o GP da França com tranquilidade, conquistando seu sexto triunfo em 2019, o 79º na carreira.

O piloto inglês, que ampliou ainda mais sua vantagem na liderança do Mundial de Pilotos, teve uma largada tranquila, não foi ameaçado por nenhum piloto e manteve a ponta até o final da corrida, que foi pouco movimentada e sem emoções.

“Eu tenho corrido há muito tempo, mas nunca parece o bastante. Não poderia fazer o que faço sem esse time incrível. Estamos fazendo história juntos”, festejou o pentacampeão mundial, que caminha a passos largos para seu sexto título.

O finlandês Valtteri Bottas foi o segundo e a Mercedes conseguiu mais uma dobradinha, a sexta em oito corridas em 2019. O monegasco Charles Leclerc colocou a Ferrari na terceira posição e completou o pódio. O holandês Max Verstappen, da Red Bull, chegou em quarto, logo à frente de Sebastian Vettel, da Ferrari.

O alemão, que havia sido o primeiro no GP do Canadá, mas foi punido e acabou ficando com o segundo posto, mostrou arrojo para sair do sétimo lugar e terminar a corrida em quinto. De quebra, com pneus macios, levou um ponto extra pela melhor volta no circuito de Paul Ricard.

A McLaren teve seus dois carros na zona de pontuação. O espanhol Carlos Sainz fechou a corrida em sexto e o inglês Lando Norris, que teve problemas mecânicos nas voltas finais, em fechou o top 10. O sétimo foi o australiano Daniel Ricciardo, da Renault, seguido do finlandês Kimi Raikkonen, da Alfa Romeo, e do alemão Nico Hülkenberg, também da Renault.

Após oito etapas, Hamilton lidera o Mundial com 187 pontos, agora com 36 pontos de vantagem para Bottas, o segundo colocado. Com 100 pontos, Sebastian Vettel permanece em terceiro, com 111 pontos.

A próxima corrida da Fórmula 1, a nona de um total de 21 nesta temporada, será o GP da Áustria, marcado para o próximo domingo, dia 30.

Confira a classificação do GP da França:

1) Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 1h32min764

2) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes), a 18s056

3) Charles Leclerc (ALE/Ferrari), a 18s985

4) Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 34s905

5) Sebastian Vettel (ALE/Ferrari), a 62s796

6) Carlos Sainz Jr. (ESP/McLaren), a 95s462

7) Daniel Ricciardo (AUS/Renault) a uma volta

8) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo), a uma volta

9) Nico Hülkenberg (ALE/Renault) a uma volta

10) Lando Norris (ING/McLaren), a uma volta

11) Pierre Gasly (FRA/Red Bull), a uma volta

12) Sergio Pérez (MEX/Racing Point), a uma volta

13) Lance Stroll (CAN/Racing Point), a uma volta

14) Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso), a uma volta

15) Alexander Albon (TAI/Toro Rosso), a uma volta

16) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo), a uma volta

17) Kevin Magnussen (DIN/Haas), a uma volta

18) Robert Kubica (POL/Williams), a duas voltas

19) George Russell (ING/Williams), a duas voltas

Abandonou a prova:

20) Romain Grosjean (FRA/Haas).