Lewis Hamilton (Mercedes) vence GP da Grã Bretanha de F1

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) venceu pela sexta vez na carreira o GP da Grã Bretanha, no circuito de Silverstone, 10ª etapa do Mundial de Fórmula 1, neste domingo.

Com a vitória, Hamilton se tornou o maior vencedor da histórica da prova britânica, superando os lendários Jim Clark e Alain Prost, que tem cinco triunfos cada. O britânico também aumentou para 39 pontos a vantagem na liderança do Mundial de Pilotos desta temporada.

“Estar no mesmo nível que essas pessoas que eu admirava quando pequeno é uma das coisas mais legais”, comemorou Hamilton após a prova. “Hoje é um dos melhores dias que eu me lembre. Me lembra minha primeira vitória aqui, em 2008. A mesma excitação e alegria”.

O finlandês Valtteri Bottas, companheiro de Hamilton na Mercedes, e o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) completam o pódio, cruzando a linha de chegada à frente dos dois pilotos da Red Bull, o francês Pierre Gasly e o holandês Max Verstappen.

O alemão Sebastian Vettel (Ferrari) terminou apenas na 16ª colocação, após provocar um acidente com Verstappen na 37ª volta, um incidente que lhe fez receber uma punição de 10 segundos.

Hamilton, que largou da segunda posição, atrás de Bottas, assumiu a ponta quando o finlandês fez a primeira parada na 16ª volta e se beneficiou de um safety car para não perder tempo nos boxes.

Assim, a corrida foi um verdadeira passeio para Hamilton, que cruzou a linha de chegada com quase 25 segundos de vantagem sobre Bottas.

Com a corrida definida, as atenções se voltaram para as brigas por posições no top-5, principalmente entre Leclerc e Verstappen nas voltas 14 e 24.

Mais agressivo, Leclerc pareceu ter tirado algumas lições da disputa perdida para Verstappen na Áustria, em final de junho, e acabou levando a melhor em solo britânico.

– Classificação final do GP da Grã Bretanha de F1:

1. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) percorreu os 306,198 km em 1 h 21:08.452

2. Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) a 24.928

3. Charles Leclerc (MON/Ferrari) a 30.117

4. Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda) a 34.692

5. Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda) a 39.458

6. Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault) a 53.639

7. Daniel Ricciardo (AUS/Renault) a 54.401

8. Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari) a 1:05.540

9. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda) a 1:06.720

10. Nico Hülkenberg (ALE/Renault) a 1:12.733

11. Lando Norris (GBR/McLaren-Renault) a 1:14.281

12. Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda) a 1:15.617

13. Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes) a 1:21.086

14. George Russell (GBR/Williams-Mercedes) a 1 volta

15. Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes) a 1 volta

16. Sebastian Vettel (ALE/Ferrari) a 1 volta *

17. Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes) a 1 volta

* Vettel penalizado em 10 segundos por provocar acidente com Verstappen

Volta mais rápida da prova: Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:27.369 na 52ª volta (média: 242,735 km/h)

Abandonos:

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari): problema mecânico 7ª volta

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari): problema mecânico 10ª volta

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari): choque 19ª volta

Mundial de Pilotos:

1. Lewis Hamilton (GBR) 223 pts

2. Valtteri Bottas (FIN) 184

3. Max Verstappen (HOL) 136

4. Sebastian Vettel (ALE) 123

5. Charles Leclerc (MON) 120

6. Pierre Gasly (FRA) 55

7. Carlos Sainz Jr (ESP) 38

8. Kimi Räikkönen (FIN) 25

9. Lando Norris (GBR) 22

10. Daniel Ricciardo (AUS) 22

11. Nico Hülkenberg (ALE) 17

12. Kevin Magnussen (DIN) 14

13. Sergio Pérez (MEX) 13

14. Daniil Kvyat (RUS) 12

15. Alexander Albon (THA) 7

16. Lance Stroll (CAN) 6

17. Romain Grosjean (FRA) 2

18. Antonio Giovinazzi (ITA) 1

Mundial de Construtores:

1. Mercedes 407 pts

2. Ferrari 243

3. Red Bull-Honda 191

4. McLaren-Renault 60

5. Renault 39

6. Alfa Romeo Racing-Ferrari 26

7. Racing Point-Mercedes 19

8. Toro Rosso-Honda 19

9. Haas-Ferrari 16

