Lewis Hamilton (Mercedes) é pole do GP da Alemanha de F1

O britânico Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou neste sábado a pole do Grande Prêmio da Alemanha de Fórmula 1, 11ª corrida da temporada no circuito de Hockenheim, durante um treino classificatório problemático para a Ferrari.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) largará na segunda colocação, logo à frente do finlandês Valtteri Bottas (Mercedes) e do francês Pierre Gasly (Red Bull).

Favoritos a brigar pela pole, os dois carros da Ferrari, que dominaram os três treinos livres em Hockenheim, tiveram problemas mecânicos e se viram prejudicados no treino classificatório.

O monegasco Charles Leclerc, com problema no sistema de injeção de combustível, largará na 10ª posição, enquanto o alemão Sebastian Vettel, vítima de uma falha no turbo, será o último do grid.

Esta é a segunda vez na temporada que Vettel sofre com problemas no motor no treino classificatório: na Áustria, em final de junho, o alemão não pôde participar do Q3.

Já Leclerc havia sofrido com um curto-circuito na unidade de controle do sistema de injeção de combustível no Bahrein, em março, quando se aproximava da vitória na prova.

O GP da Alemanha de F1 tem largada prevista para as 10h10 de domingo, horário de Brasília.

– Grid de largada do GP da Alemanha de F1:

1ª fila:

Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

Max Verstappen (HOL/Red Bull-Honda)

2ª fila:

Valtteri Bottas (FIN/Mercedes)

Pierre Gasly (FRA/Red Bull-Honda)

3ª fila:

Kimi Räikkönen (FIN/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

Romain Grosjean (FRA/Haas-Ferrari)

4ª fila:

Carlos Sainz Jr (ESP/McLaren-Renault)

Sergio Pérez (MEX/Racing Point-Mercedes)

5ª fila:

Nico Hülkenberg (ALE/Renault)

Charles Leclerc (MON/Ferrari)

6ª fila:

Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo Racing-Ferrari)

Kevin Magnussen (DIN/Haas-Ferrari)

7ª fila:

Daniel Ricciardo (AUS/Renault)

Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso-Honda)

8ª fila:

Lance Stroll (CAN/Racing Point-Mercedes)

Lando Norris (GBR/McLaren-Renault)

9ª fila:

Alexander Albon (THA/Toro Rosso-Honda)

George Russell (GBR/Williams-Mercedes)

10ª fila:

Robert Kubica (POL/Williams-Mercedes)

Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

