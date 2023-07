AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/07/2023 - 12:48 Compartilhe

O piloto britânico Lewis Hamilton (Mercedes) alcançou a 104ª pole position de sua carreira neste sábado (22) e vai largar na primeira posição no Grande Prêmio da Hungria no domingo, à frente do líder do campeonato, o holandês Max Verstappen (Red Bull) e de seu compatriota Lando Norris (McLaren).

Hamilton, sete vezes campeão mundial da Fórmula 1, não largava na pole em um Grande Prêmio desde dezembro de 2021, na Arábia Saudita.

