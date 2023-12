Lewis Hamilton e modelo brasileira aproveitam festa pré-Réveillon na Bahia

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 31/12/2023 - 16:36 Para compartilhar:

Lewis Hamilton vai passar a virada de ano no Brasil. Acompanhado, o piloto foi flagrado em uma festa em Trancoso, na Bahia, na noite deste sábado, 30.

Ao lado de Hamilton, imagens mostram a modelo Juliana Nalú. Os dois participaram da festa pré-Réveillon Oboé antes de ele deixar o local cercado por seguranças.

Essa não é a primeira vez que o piloto e a modelo são vistos juntos. No início do ano, ela, que é ex dos rappers Kanye West e L7nnon, viajou para a Antártida na companha de Hamilton.

