Lewis Hamilton conquista ‘pole’ do GP da Itália

O britânico Lewis Hamilton vai largar na pole position no domingo para o Grande Prêmio da Itália de Fórmula 1 depois de superar seu companheiro de equipe Valtteri Bottas na cassificação, demonstrando o enorme domínio da Mercedes sobre seus adversários.

O seis vezes campeão mundial ainda conseguiu a volta mais rápida do circuito italiano e somou neste sábado a 94ª pole position da carreira, a 7ª em Monza.

O espanhol Carlos Sainz surpreendeu ao levar sua McLaren à terceira posição do grid e o mexicano Sergio Pérez vai acompanhá-lo na segunda fila.

“Não foi tão fácil”, disse Hamilton, observando que Bottas estava muito perto dele e o forçou a encontrar os melhores ajustes para seu carro.

Pela primeira vez, as equipes de Fórmula 1 não foram autorizadas em Monza a usar o ‘party mode’, que aumenta a potência dos motores por um curto período de tempo. Isso não impediu a Mercedes de mostrar que está bem acima das demais escuderias.

A decepção veio novamente das Ferraris, que vão largar bem atrás no circuito ‘de casa’. O alemão Sebastian Vettel foi eliminado no Q1, enquanto seu parceiro, o monegasco Charles Leclerc, foi eliminado no Q2.

O holandês Max Verstappen (Red Bull), o único piloto fora da Mercedes a vencer uma corrida neste ano, só conseguiu terminar em 5º. O britânico Lando Norris (McLaren) terminou em 6º e o australiano Daniel Ricciardo (Renault) em 7º.

jld/fbx/gh/aam

Veja também