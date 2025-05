Lewandowski volta aos treinos do Barcelona

O atacante do Barcelona, Robert Lewandowski, que ficou afastado por duas semanas devido a uma lesão na coxa esquerda, voltou a treinar neste domingo (4), dois dias antes do jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão, anunciou o clube espanhol.

O Barça publicou nas redes sociais uma foto do atacante polonês junto com o técnico Hansi Flick acompanhada da mensagem: “Lewandowski se junta ao grupo”.

O jogador de 36 anos, que marcou 40 gols em todas as competições nesta temporada, se machucou aos 78 minutos da vitória de sua equipe por 4 a 3 sobre o Celta de Vigo em 19 de abril. O exame médico revelou “uma lesão no tendão medial da coxa esquerda”.

Desde então, ele perdeu duas partidas do campeonato espanhol, a final da Copa do Rei, em que o Barcelona venceu o Real Madrid (3-2) no dia 26 de abril, e o jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter de Millão (3-3) em Montjuic.

O Barça disputará a vaga na final da maior competição europeia de clubes na terça-feira, no estádio de San Siro.

