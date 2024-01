Lewandowski será o novo ministro da Justiça, segundo fontes

Deutsche Wellei Deutsche Welle https://istoe.com.br/autor/deutsche-welle/ 11/01/2024 - 7:31 Para compartilhar:

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski será o novo ministro da Justiça e da Segurança Pública, segundo reportagens publicadas na imprensa brasileira.

Ele teria aceitado o convite do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com que se reuniu na segunda-feira (08/01) no Palácio do Planalto, antes de um evento no Congresso sobre o primeiro aniversário dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília.

Lewandowski reuniu-se novamente com Lula e com o atual ocupante da pasta, Flávio Dino, na noite de quarta-feira, para tratar de temas referentes ao trabalho no ministério e à montagem de sua futura equipe, e os três devem se encontrar novamente nesta quinta-feira, quando deve ser anunciada a nomeação.

Dino, que ocupava o cargo desde o início do terceiro mandato de Lula à frente da Presidência, foi indicado pelo presidente para assumir a vaga aberta pela aposentadoria de Rosa Weber no STF, e já teve seu nome sido aprovado em sabatina no Senado.

Favorito de Lula

Lewandowski se aposentou no STF em abril de 2023 ao atingir a idade máxima para a corte de 75 anos, sendo substituído por Cristiano Zanin. Ele era o nome favorito de Lula para ocupar a pasta, depois de o presidente desistir de indicar uma mulher para o cargo.

Em 2006, Lewandowski foi indicado pelo próprio Lula para a vaga que ocupou no STF, tendo sido presidente da corte de 2014 a 2016, período em que presidiu o julgamento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Próximo ao presidente, Lewandowski chegou a acompanhá-lo na comitiva presidencial durante a viagem para a Conferência do Clima da ONU (COP-28) em Dubai, em dezembro passado.

Outro cotado para assumir o Ministério da Justiça era o atual secretário-executivo de Dino, Ricardo Capelli, cuja permanência na pasta é incerta.

