Lewandowski reencontra Bayern em ‘grupo da morte’ da Champions

O sorteio da Liga dos Campeões da Europa, realizado nesta quinta-feira, em Istambul, colocou o atacante polonês Robert Lewandowski, do Barcelona, frente a frente com seu ex-clube, o Bayern de Munique, no Grupo C, o ‘grupo da morte’, que ainda tem Inter de Milão e Viktoria Plzen.



Outro reencontro será o de Erling Haaland, agora no Manchester City, com o Borussia Dortmund, no Grupo E, que ainda tem Sevilla e Copenhague.

Mais sorte teve o atual campeão, o Real Madrid, que caiu no Grupo F com RB Leipzig, Shakhtar Donetsk e Celtic.

Já o Liverpool, finalista da última edição, está no Grupo A, que tem o Ajax como cabeça de chave, além de Napoli e Glasgow Rangers.

Outro grande duelo da primeira fase da Champions será entre Milan e Chelsea, que caíram no Grupo E com RB Salzburg e Dínamo de Zagreb.

Por sua vez, o Paris Saint-Germain, mais um dos favoritos ao título, terá pela frente no Grupo H a Juventus, o Benfica e o Maccabi Haifa.

– Composição dos grupos –

Grupo A: Ajax (HOL), Liverpool (ING), Napoli (ITA), Glasgow Rangers (ESC)

Grupo B: Porto (POR), Atlético de Madrid (ESP), Bayer Leverkusen (ALE), Club Brugge (BEL)

Grupo C: Bayern de Munique (ALE), Barcelona (ESP), Inter de Milão (ITA), Viktoria Plzen (CZE)

Grupo D: Eintracht Frankfurt (ALE), Tottenham (ING), Sporting (POR), Olympique de Marselha (FRA)

Grupo E: Milan (ITA), Chelsea (ING), RB Salzburg (AUT), Dínamo de Zagreb (CRO)

Grupo F: Real Madrid (ESP), RB Leipzig (ALE), Shakhtar Donetsk (UCR), Celtic (ESC)

Grupo G: Manchester City (ING), Sevilla (ESP), Borussia Dortmund (ALE), Copenhague (DIN)

Grupo H: Paris Saint-Germain (FRA), Juventus (ITA), Benfica (POR), Maccabi Haifa (ISR)

