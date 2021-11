Lewandowski marca, e Bayern encerra começo invicto do Freiburg no Campeonato Alemão

(Reuters) – Robert Lewandowski marcou seu 60º gol este ano, e o atual campeão Bayern de Munique venceu o Freiburg em casa por 2 x 1 neste sábado pelo Campeonato Alemão, encerrando o início invicto de temporada da equipe visitante.

Leroy Sané e Niklas Süle perderam boas chances no começo da partida, antes de o Bayern abrir o placar, aos 30 minutos, com Leon Goretzka, altruisticamente acionado por Thomas Müller, após o Freiburg perder a posse da bola na entrada da área.

Os visitantes defenderam-se bem atrás depois do intervalo e resistiram à pressão do Bayern, mas quase concederam mais um gol antes dos 15 minutos da etapa final, quando Goretzka acertou a trave com um chute rasteiro, após um corta-luz de Sané.

Minutos depois, Lewandowski marcou o segundo, aos 30 minutos, com uma finalização à queima-roupa, após um trabalho esperto pela esquerda de Alphonso Davies.

Janik Haberer descontou para o Freiburg no terceiro minuto dos acréscimos, mas o Bayern manteve a vitória.

O Bayern lidera a Bundesliga com 28 pontos em 11 jogos, quatro à frente do segundo colocado, Borussia Dortmund, que enfrenta o RB Leipzig ainda neste sábado. O Freiburg é o terceiro colocado, com 22 pontos.

(Reportagem de Dhruv Munjal em Bengaluru)

