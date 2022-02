Lewandowski marca e Bayern de Munique vence o RB Leipzig em jogo de cinco gols pela Bundesliga Bávaros conquistam o terceiro triunfo seguido no torneio nacional e dormem na liderança com nove pontos de vantagem para o vice-líder Borussia Dortmund, que joga no domingo

Segue o líder. Pelo Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebeu o RB Leipzig neste sábado e o time de Julian Nagelsmann venceu por 3 a 2, em um duelo emocionante. Müller, Lewandowski e Gvardiol (contra) fizeram para os bávaros, enquanto André Silva e Nkunku marcaram para os visitantes.

LÁ E CÁ

Jogando em casa, o Bayern abriu o placar aos 12 minutos. O time bávaro recuperou bola no campo de ataque e Lewandowski chutou para chute de Gulácsi. No rebote, Müller marcou. André Silva empatou o jogo aos 27 minutos depois de contra-ataque e assistência de Laimer.

SEMPRE ELE

Ainda no primeiro, o polonês Robert Lewandowski deixou sua marca. Coman recebeu passe em profundidade, foi na linha de fundo e levantou na medida para o camisa 9 cabecear com estilo e mostrar o porquê de ter sido eleito pela Fifa como o melhor jogador do mundo.

EMPATOU

No segundo tempo, o RB Leipzig conseguiu deixar tudo igual com o atacante Nkunku, um dos destaques da equipe, aos oito minutos. Laimer, de novo, achou lindo passe rasgando a defesa pelo meio e o camisa 18 ficou cara a cara com Neuer para bater na saída do goleiro germânico.

GOL CONTRA

O empate não durou muito no placar e o Bayern voltou a ficar na frente cinco minutos depois. Gnabry recebeu de Coman no lado direito e o camisa 7 mandou para dentro da área. A bola desviou em Gvardiol e morreu no fundo das redes. A arbitragem assinalou gol contra.

SEQUÊNCIA

​Bayern de Munique e RB Leipzig voltam a campo no próximo fim de semana, novamente pelo Campeonato Alemão. O time da Baviera encara o Bochum, fora de casa, enquanto o Leipzig tem compromisso contra o Colônia, em casa.

