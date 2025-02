Lewandowski marca, Barcelona vence Alavés e continua na caça aos líderes do Espanhol

Em uma partida sem grandes sustos, o Barcelona venceu o Alavés por 1 a 0 neste domingo, no estádio Olímpico Lluís Companys, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol da vitória foi marcado por Robert Lewandowski, que segue sua grande temporada no ataque catalão.

Com os três pontos conquistados, o Barcelona reduziu a distância para o líder Real Madrid, que segue com 49 pontos. A equipe catalã tem agora 45, enquanto o Atlético de Madrid, com 48, ocupa a segunda posição.

O jogo começou com um brilho individual de Vitor Yamal, que protagonizou uma jogada impressionante logo nos primeiros minutos. O jovem espanhol partiu de seu campo de defesa, passando por sete adversários com dribles desconcertantes. Sua corrida só foi parada por um chute desviado para fora de Raphinha, que não conseguiu finalizar com precisão.

Fora esse momento mágico, o Barcelona foi bastante previsível, com a maioria das jogadas dependendo de momentos de inspiração de Yamal ou Raphinha, enquanto Pedri parecia apagado e Lewandowski teve poucas chances de se envolver na partida. O Alavés, por sua vez, se concentrou em uma marcação forte, fez 12 faltas e tentou explorar os contra-ataques.

O Barcelona voltou com mais intensidade para o segundo tempo e não demorou muito para abrir o placar. Aos 15, Pedri lançou uma bola para a área do Alavés, onde Yamal pegou de primeira e cruzou para Lewandowski, que apareceu por trás da defesa e, de primeira, completou para o fundo da rede, marcando seu gol de número 30 na temporada.

Aos 28 , o Barcelona teve outra grande chance de ampliar. Yamal fez uma jogada espetacular, driblando dois jogadores e passando para Fermín. A bola foi cruzada para Ferrán Torres, que finalizou forte, mas o goleiro Owono fez uma excelente defesa, evitando o segundo gol.

Nos minutos finais, o Alavés ainda tentou incomodar, e Toni Martínez teve uma chance de empate aos 40 minutos, com um belo voleio após um cruzamento. Contudo, a bola passou por cima do gol de Ter Stegen, sem causar maiores problemas para a defesa do Barcelona.

Na próxima rodada, o Barcelona enfrenta o Sevilla no domingo, no Ramón Sánchez Pizjuán, às 17h, horário de Brasília. Já o Alavés receberá o Getafe em casa no mesmo dia, às 10h, no Mendizorrotza, buscando recuperação na competição.