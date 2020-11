Lewandowski envia à PGR notícia-crime contra envolvimento de Bolsonaro na defesa de seu filho

O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR), nesta terça-feira (10), notícia-crime contra o presidente Jair Bolsonaro pelo envolvimento de seu governo da defesa de seu filho, o senador Flávio Bolsonaro. As informações são do colunista Guilherme Amado, da Época.

A denúncia foi protocolada pela deputada Natália Bonavides (PT-RN) e cita os possíveis crimes de tráfico de influência, advocacia administrativa e improbidade administrativa.

No dia 25 de agosto, a defesa de Flávio Bolsonaro levou a Bolsonaro, Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência (GSI), e Alexandre Ramagem, diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), uma denúncia de uma suposta organização criminosa na Receita Federal que poderia anular a denúncia do esquema de “rachadinhas”.

