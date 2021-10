Lewandowski deseja renovar contrato com o Bayern e aguarda sinalização do clube Atacante de 33 anos tem vínculo com o clube alemão até o meio de 2023, mas pretende renovar em breve. Polonês é o segundo maior artilheiro do clube, atrás de Gerd Müller

Com vínculo até junho de 2023 no Bayern de Munique, o atacante Robert Lewandowski espera ficar no clube bávaro por mais tempo. De acordo com a imprensa alemã, o camisa 9 do time vermelho aguarda apenas um contato da direção da equipe para estender seu acordo.

Segundo o jornal “Bild”, o atual melhor jogador do mundo pretende assinar por dois anos além do acordado hoje em dia, até junho de 2025, quando terá 37 anos. O portal ainda diz que Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique, também deseja a permanência do polonês.

Recentemente, o Bayern de Munique renovou o contrato de nomes importantes do elenco, como os meio-campistas Joshua Kimmich e Leon Goretzka. O próxima da lista de acordo com o portal, ainda antes de Lewandowski, é o atacante Serge Gnabry.

Há alguns meses, a imprensa internacional noticiou que Lewandowski desejava sair do Bayern de Munique e que seu empresário buscava equipes interessadas no camisa 9. Segundo o “Bild”, entretanto, tais afirmações não passam de boatos.

Principal nome do elenco bávaro, Lewandowski está no clube vermelho desde 2014 e é um dos grandes atletas da história do Bayern de Munique. Ao todo, o polonês balançou as redes 307 vezes em 339 partidas disputadas. O polonês está atrás apenas de Gerd Müller, que marcou 523 gols em 580 jogos.

