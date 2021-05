Lewandowski bate recorde de Mueller com gol no encerramento da Bundesliga

MUNIQUE (Reuters) – Um exultante Robert Lewandowski não conseguia acreditar na sorte depois de marcar seu 41º gol no campeonato da Bundesliga no minuto final do último jogo da temporada 2020-2021 neste sábado, quebrando um recorde obtido há 49 anos pelo colega do Bayern de Munique Gerd Mueller.

Lewandowski contornou o goleiro do Augsburg, Rafal Gikiewicz, aos 90 minutos para marcar o gol de número 41 da liga, um a mais que Mueller, na vitória por 5-2.

“Eu realmente não tenho palavras para descrever isso”, disse Lewandowski. “Quando você tenta por mais de 90 minutos marcar um gol e isso simplesmente não está acontecendo e então com o último chute do jogo você marca é uma sensação absolutamente incrível.”

“Estou muito feliz. Este é certamente um ponto alto da minha carreira.”

Lewandowski, que já é o segundo melhor marcador de todos os tempos da Bundesliga, com agora 277 gols, atrás apenas de 365 de Mueller, desperdiçou mais de meia dúzia de oportunidades de ouro para marcar muito antes.

Gikiewicz fez uma série de defesas impressionantes, mas o goleiro não conseguiu segurar um chute rasteiro de Leroy Sane aos 90 minutos, permitindo que o atacante o vencesse.

(Reportagem de Karolos Grohmann)

