Lewandowksi promete esquentar o clima na pré-temporada do Bayern Atacante busca saída do clube alemão e cogita não se reapresentar em data prevista

Robert Lewandowski promete dar dor de cabeça para o Bayern de Munique. De acordo com informações da “Sport1”, o camisa nove não pretende participar da pré-temporada do clube alemão em busca de uma saída na janela de transferências.





O centroavante polonês tem contrato com a equipe bávara até 2023. No entanto, o veterano, que completa 34 anos no próximo mês de agosto, tem o sonho de jogar no Barcelona na próxima temporada, mas os alemães não pretendem liberá-lo.

O Bayern de Munique deve iniciar a pré-temporada na segunda semana de julho, uma vez que a próxima edição da Bundesliga irá começar no dia cinco de agosto. No entanto, Lewandowski já declarou publicamente que não se vê mais no clube.

Há cinco temporadas, o camisa nove do conjunto bávaro encerra o Campeonato Alemão na artilharia do torneio. O atleta é considerado peça chave no elenco de Julian Nagelsmann, uma vez que o clube não possui outro centroavante à altura para substituí-lo.

E MAIS: