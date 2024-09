Leverkusen vence Wolfsburg (4-3) nos acréscimos; Stuttgart goleia Dortmund

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/09/2024 - 18:02 Para compartilhar:

O Bayer Leverkusen voltou a se valer de um gol nos acréscimos para somar os três pontos, neste domingo (22), pela quarta rodada da Bundesliga, contra o Wolfsburg (4-3).

Quando parecia que a partida terminaria empatada em 3 a 3 e que o atual campeão ficaria cinco pontos atrás do líder Bayern de Munique após um segundo tropeço em casa, um gol do nigeriano Victor Boniface aos 90+3 minutos garantiu a virada.

Os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso, com 9 pontos, saltam para o segundo lugar provisório da tabela, à espera do Stuttgart-Borussia Dortmund, mas a diferença para o Bayern é de apenas três pontos.

O Leipzig (7 pontos), que visita o modesto St. Pauli neste domingo, também pode superar o ‘Werkself’.

Na BayArena, um gol contra de Nordi Mukiele colocou o Wolfsburg na frente (5), antes da reação do time local através de Florian Wirtz (14′) e Jonathan Tah (32′).

O belga Sebastiaan Bornauw (37′) e o sueco Mattias Svanberg (45’+1) silenciaram a torcida local local, mas à sua frente estava uma equipe especialista em vitórias dramáticas.

O zagueiro equatoriano Piero Hincapié aumentou as esperanças logo no início do segundo tempo (48′), e Boniface, que havia saído do banco, levou ao delírio as arquibancadas no meio da partida.

O Wolfsburg passou a jogar com um homem a menos nos último minutos devido à expulsão de Yannick Gerhardt por dar uma entrada dura em Jeremie Frimpong (88′).

Após a partida, o meio-campista do Bayer, Granit Xhaka, lamentou o desempenho de sua equipe, reconhecendo que “ninguém pode estar satisfeito”. “Não podemos defender com tanta franqueza. Claro que marcamos quatro gols, mas não podemos fazer isso todos os fins de semana”, continuou.

Os três pontos ganham mais valor porque no próximo fim de semana o Bayer Leverkusen terá de visitar o todo poderoso Bayern de Munique.

– Stuttgart atropela Dortmund –

Em outra partida entre duas equipes que haviam acabado de disputar a Liga dos Campeões durante a semana, o Stuttgart (6º) surpreendeu ao golear por 5 a 1 o Borussia Dortmund (8º), que sofreu sua primeira derrota na temporada.

A equipe local se recuperou da derrota sofrida no estádio Santiago Bernabéu diante do Real Madrid (3-1) ao humilhar o Dortmund que vinha de uma vitória por 3 a 0 na visita ao Brugge.

Com os gols de Deniz Undav (4′ e 90′), do bósnio Ermedin Demirovic (21′), do francês Enzo Millot (62′) e do maliano El Bilal Touré (80′), o Stuttgart ‘se vingou’ do Dortmund que no verão europeu havia contratado o capitão Waldemar Anton e o atacante guineense Serhou Guirassy. este último foi o autor do únigo gol do Dortmund neste domingo (75′) que serviu apenas para aliviar o vexame.

O RB Leipzig (5º) também teve um desempenho abaixo das expectativas: só conseguiu empatar (0-0) na visita ao recém-promovido St. Pauli, penúltimo colocado, depois de também ter disputado esta semana a Liga dos Campeões (derrota por 2 a 1 para o Atlético de Madrid).

— Jogos da 4ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Augsburg – Mainz 2 – 3

– Sábado:

Heidenheim – Freiburg 0 – 3

Werder Bremen – Bayern de Munique 0 – 5

Union Berlin – Hoffenheim 2 – 1

Bochum – Holstein Kiel 2 – 2

Eintracht Frankfurt – B. Mönchengladbach 2 – 0

– Domingo:

Bayer Leverkusen – Wolfsburg 4 – 3

Stuttgart – Borussia Dortmund 5 – 1

St Pauli – RB Leipzig 0 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 12 4 4 0 0 16 3 13

2. Bayer Leverkusen 9 4 3 0 1 13 9 4

3. Freiburg 9 4 3 0 1 8 4 4

4. Eintracht Frankfurt 9 4 3 0 1 7 4 3

5. Unión Berlín 8 4 2 2 0 4 2 2

. RB Leipzig 8 4 2 2 0 4 2 2

7. Stuttgart 7 4 2 1 1 12 8 4

8. Borussia Dortmund 7 4 2 1 1 7 7 0

9. Heidenheim 6 4 2 0 2 8 7 1

10. Mainz 5 4 1 2 1 8 8 0

11. Werder Bremen 5 4 1 2 1 4 8 -4

12. Augsburg 4 4 1 1 2 7 10 -3

13. Wolfsburg 3 4 1 0 3 8 9 -1

14. B. Mönchengladbach 3 4 1 0 3 5 8 -3

15. Hoffenheim 3 4 1 0 3 6 11 -5

16. Bochum 1 4 0 1 3 3 7 -4

17. St Pauli 1 4 0 1 3 1 6 -5

18. Holstein Kiel 1 4 0 1 3 5 13 -8

