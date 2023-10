Leverkusen vence Wolfsburg (2-1) e recupera liderança da Bundesliga

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/10/2023 - 17:28 Para compartilhar:

O Bayer Leverkusen recuperou neste sábado a liderança da Bundesliga alemã ao vencer por 2 a 1 em sua visita ao Wolfsburg, pela oitava rodada, e está à frente de Stuttgart e Bayern de Munique, que também venceram os respectivos jogos contra Union Berlin e Mainz.

Na sexta-feira, o Borussia Dortmund havia se tornado o líder provisório após a vitória por 1 a 0 sobre o Werder Bremen, mas o invicto time de Xabi Alonso recuperou o primeiro lugar com 7 vitórias e um empate nos primeiros oito jogos.

O zagueiro holandês Jeremie Frimpong colocou o Leverkusen na frente aos 13 minutos e o gol foi confirmado pela tecnologia da linha do gol. Os donos da casa responderam com o gol de empate antes do intervalo, através do francês Maxence Lacroix (41′).

Alonso colocou o criativo meio-campista Florian Wirtz no segundo tempo e o jovem de 20 anos respondeu participando do gol de Grimaldo (62′) que fez 2 a 1.

Em outro jogo o surpreendente Stuttgart ficou a um ponto do Leverkusen após vencer por 3 a 0 na capital alemã o Union Berlin, time que participa da Liga dos Campeões com um novo gol do atacante guineense Serhou Guirassy, que agora soma 14 gols nesta temporada.

O Union Berlin, que recebe o Napoli pela Champions na quarta-feira, perdeu os últimos oito jogos levando em conta todas as competições.

– Kane marca novamente –

O Bayern de Munique, sem grande brilho, venceu por 3 a 1 em sua visita ao penúltimo colocado, o Mainz.

Os bávaros, quintos colocados antes do apito inicial, não podiam se dar ao luxo de tropeçar dadas as vitórias anteriores dos seus rivais na parte superior da tabela, Bayer Leverkusen (1º), Stuttgart (2º) e Borussia Dortmund (4º).

Os jogadores comandados por Thomas Tuchel abriram rapidamente o placar com um gol do francês Kingsley Coman (12′), antes de Harry Kane (16′) aumentar a vantagem com seu nono gol na Bundesliga nesta temporada.

Mas os atuais campeões alemães também deram chances ao adversário, e o francês Anthony Caci diminuiu com um excelente chute de pé esquerdo pouco antes do intervalo (43′).

Sem se mostrar avassalador, o Bayern recuperou uma vantagem confortável após o gol de Leon Goretzka (53′).

Joshua Kimmich, que era dúvida depois de deixar prematuramente a concentração da seleção alemã por motivo de doença, acabou sendo escalado como titular e capitão dos bávaros.

Kane, que marcou de cabeça o nono gol em oito jogos da Bundesliga, ocupa o segundo lugar na artilharia, ainda muito atrás de Guirassy.

O Bayern “teve sorte em alguns momentos”, reconheceu Kane após o jogo em entrevista à Sky, admitindo também que pode “melhorar” no nível pessoal.

Outro time com aspirações, o RB Leipzig (5º) venceu por 3 a 1 o recém-promovido Darmstadt (11º) com dois gols da atacante belga Lois Openda e outro gol do sueco Emil Forsberg.

O fim de semana de futebol na Alemanha terminará no domingo, com o Borussia Monchengladbach visitando o último colocado Colônia, enquanto o Heidenheim receberá o Augsburg.





— Jogos da 8ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Borussia Dortmund – Werder Bremen 1 – 0

– Sábado:

1. FC Union Berlin – Stuttgart 0 – 3

Hoffenheim – Eintracht Frankfurt 1 – 3

Wolfsburg – Bayer Leverkusen 1 – 2

Freiburg – Bochum 2 – 1

Darmstadt – RB Leipzig 1 – 3

Mainz – Bayern de Munique 1 – 3

– Domingo:

(10h30) Colônia – B. Moenchengladbach





(12h30) Heidenheim – Augsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 22 8 7 1 0 25 7 18

2. Stuttgart 21 8 7 0 1 25 8 17

3. Bayern de Munique 20 8 6 2 0 26 7 19

4. Borussia Dortmund 20 8 6 2 0 17 8 9

5. RB Leipzig 17 8 5 2 1 19 7 12

6. Hoffenheim 15 8 5 0 3 17 14 3

7. Eintracht Frankfurt 13 8 3 4 1 9 6 3

8. Freiburg 13 8 4 1 3 9 14 -5

9. Wolfsburg 12 8 4 0 4 11 11 0

10. Heidenheim 7 7 2 1 4 10 15 -5

11. Darmstadt 7 8 2 1 5 13 22 -9

12. B. Moenchengladbach 6 7 1 3 3 13 16 -3

13. Werder Bremen 6 8 2 0 6 12 18 -6

14. 1. FC Union Berlin 6 8 2 0 6 11 17 -6

15. Augsburg 5 7 1 2 4 10 17 -7

16. Bochum 4 8 0 4 4 6 21 -15

17. Mainz 2 8 0 2 6 7 22 -15

18. Colônia 1 7 0 1 6 4 14 -10



