17/08/2024 - 17:49

O Bayer Leverkusem que jogou mais da metade do jogo com um homem a menos, venceu nos pênaltis (4-3 após empate em 2 a 2) o Stuttgart neste sábado e conquistou a Supercopa da Alemanha, depois de evitar a derrota nos instantes finais.

Um gol de Patrik Schick no minuto 88 permitiu ao campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha levou a partida na BayArena para os pênaltis, com o Leverkusen com 100% de aproveitamento e o Stuttgart errando duas cobranças.

