Leverkusen vence Stuttgart nos pênaltis e é campeão da Supercopa da Alemanha

O Bayer Leverkusem que jogou mais da metade do jogo com um homem a menos, venceu nos pênaltis (4-3 após empate em 2 a 2) o Stuttgart neste sábado e conquistou a Supercopa da Alemanha, depois de evitar a derrota nos instantes finais.

Um gol de Patrik Schick no minuto 88 permitiu ao campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha levou a partida na BayArena para os pênaltis, com o Leverkusen com 100% de aproveitamento e o Stuttgart errando duas cobranças.

Victor Boniface havia aberto o placar para o Leverkusen aos 11 minutos, mas as coisas se complicaram para o favorito pouco depois. Enzo Millot empatou para o Stuttgart (15′) e Martin Terrier foi expulso aos 37 por entrada dura.

No segundo tempo, o Stuttgart virou com Deniz Undav (63′) e manteve a vantagem até os minutos finais, até Alejandro Grimaldo (88′) marcar e levar a decisão do título para os pênaltis.

Na disputa, o Leverkusen acertou todas as suas cobranças. Já o Stuttgart errou com Frans Krätzig e Silas Mvumpa.

Esta é a primeira vez que o Bayer Leverkusen conquista a Supercopa da Alemanha. Até então, o time só conseguiu participar uma vez do torneio, que coloca frente a frente os campeões da Bundesliga e da Copa da Alemanha da temporada anterior. Foi em 1993, quando foi derrotado pelo Werder Bremen, também nos pênaltis.

Na temporada passada, o Leverkusen conquistou a Bundesliga e a Copa da Alemanha. O Stuttgart, portanto, participou desta edição da Supercopa como vice-campeão alemão.

