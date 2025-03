Leverkusen vence Stuttgart (4-3) de virada nos acréscimos e se aproxima do Bayern

Atrás no placar em duas ocasiões (2 a 0 e depois 3 a 1), o Bayer Leverkusen conseguiu vencer nos acréscimos por 4 a 3 na visita ao Stuttgart, neste domingo (16), pela 26ª rodada, e voltou a injetar uma dose de suspense na briga pelo título da Bundesliga.

A oito rodadas do fim da temporada, o Bayer Leverkusen aproveitou da melhor forma o tropeço do Bayern de Munique, no sábado, em Berlim, diante do Union (1-1), ficando agora a seis pontos do líder (56 contra 62).

Depois de ficar atrás por 2 a 0 e depois por 3 a 1 com gols de Ermedin Demirovic (15′), Nick Woltemade (48′) e Granit Xhaka (gol contra aos 62′), o Leverkusen voltou ao jogo graças a Jeremie Frimpong (56′) e ao equatoriano Piero Hincapié (68′), conseguindo empatar com um gol contra de Angelo Stiller aos 88 minutos.

Nos acréscimos, especialidade do time na temporada passada em que conquistou o primeiro título do campeonato alemão em 120 anos de história, o ‘Werkself’ garantiu os três pontos graças a um gol de cabeça do tcheco Patrik Schick, após um cruzamento de Frimpong.

“Não desistimos, acreditamos até o fim. E talvez precisemos deste tipo de vitória para mostrar que ainda temos a mentalidade necessária”, disse Jonathan Tah à plataforma DAZN.

“O quarto gol foi um momento muito bom para nós, todos os jogadores acreditaram e é uma vitória muito importante”, acrescentou o técnico Xabi Alonso.

A vitória é um alívio para o Bayer Leverkusen, eliminado de forma iglória nas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique (5 a 0 no placar agregado) e privado de sua estrela Florian Wirtz, que machucou o tornozelo direito na semana passada.

– Eintracht volta a vencer –

Depois de três derrotas consecutivas na Bundesliga, o Eintracht Frankfurt voltou a vencer com um 3 a 1 na visita ao Bochum.

O time da capital financeira alemã soma agora 45 pontos e se consolida na quarta colocação, dentro da zona da Liga dos Campeões. Com isso, alcançou o terceiro colocado em pontos, o Mainz, que empatou em 2 a 2 com o Freiburg no sábado e que só mantém sua posição no ‘pódio’ devido a um saldo de gols um pouco melhor (16 contra 14).

Em relação ao quinto e sexto colocados, RB Leipzig e Freiburg, o Eintracht tem três pontos a mais.

A semana foi positiva para o time de Frankfurt, que antes desta reação no campeonato alemão havia conseguido se classificar para as quartas de final da Liga Europa, eliminando na quinta-feira o holandês Ajax.

Na vitória em Bochum, o Eintracht fez a diferença ainda no primeiro tempo, com gols do dinamarquês Rasmus Kristensen (aos 27 minutos) e do franco-camaronês Jean-Matteo Bahoya (32′).

Gerritt Holtmann deu esperança ao time da casa, décimo sexto na classificação, ao diminuir aos 73 minutos, mas nos acréscimos o belga Michy Batshuayi fechou o placar em 3 a 1 para os jogadores comandados pelo técnico Dino Toppmöller.

– Uma hora de atraso –

A partida começou com quase uma hora de atraso porque as faixas dos ultras do Eintracht haviam bloqueado uma saída de segurança.

Primeiro houve um anúncio no sistema de alto-falantes e nos placares pedindo a retirada daqueles banners e avisando que o jogo não começaria sem que aquela saída de segurança fosse liberada.

Por fim as faixas foram retiradas pelos ultras quarenta minutos depois do horário inicialmente previsto para o início do jogo.

— Resultados da 26ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

St Pauli – Hoffenheim 1 – 0

– Sábado:

Union Berlin – Bayern de Munique 1 – 1

Augsburg – Wolfsburg 1 – 0

Mainz – Freiburg 2 – 2

Werder Bremen – B. Mönchengladbach 2 – 4

RB Leipzig – Borussia Dortmund 2 – 0

– Domingo:

Bochum – Eintracht Frankfurt 1 – 3

Heidenheim – Holstein Kiel 3 – 1

Stuttgart – Bayer Leverkusen 3 – 4

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 62 26 19 5 2 75 24 51

2. Bayer Leverkusen 56 26 16 8 2 59 33 26

3. Mainz 45 26 13 6 7 44 28 16

4. Eintracht Frankfurt 45 26 13 6 7 54 40 14

5. RB Leipzig 42 26 11 9 6 41 33 8

6. Freiburg 42 26 12 6 8 36 38 -2

7. B. Mönchengladbach 40 26 12 4 10 43 40 3

8. Wolfsburg 38 26 10 8 8 49 40 9

9. Augsburg 38 26 10 8 8 29 35 -6

10. Stuttgart 37 26 10 7 9 47 43 4

11. Borussia Dortmund 35 26 10 5 11 45 41 4

12. Werder Bremen 33 26 9 6 11 40 53 -13

13. Union Berlin 27 26 7 6 13 23 39 -16

14. Hoffenheim 26 26 6 8 12 32 48 -16

15. St Pauli 25 26 7 4 15 20 30 -10

16. Bochum 20 26 5 5 16 27 52 -25

17. Heidenheim 19 26 5 4 17 31 52 -21

18. Holstein Kiel 17 26 4 5 17 38 64 -26

