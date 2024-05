Leverkusen vence Kaiserslautern (1-0) e é campeão da Copa da Alemanha

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 25/05/2024 - 19:25 Para compartilhar:

O Bayer Leverkusen, campeão da Bundesliga desde meados de abril, faturou também a Copa da Alemanha ao derrotar o Kaiserslautern (2ª divisão) por 1 a 0 neste sábado (25), no Estádio Olímpico de Berlim.

O único gol da partida foi marcado pelo suíço Granit Xhaka, em um belo chute de fora da área (16′).

O time do técnico Xabi Alonso encerra a temporada com o excelente retrospecto de 43 vitórias, nove empates e apenas uma derrota, na final da Liga Europa, diante da Atalanta (3 a 0), na última quarta-feira.

“Estamos muito felizes por todo mundo, jogadores, torcedores, o clube… Esta temporada foi um grande sucesso, com os dois títulos. Lembraremos no futuro, foi uma temporada dos sonhos”, declarou Alonso após a partida.

Com o título, o Leverkusen se junta a Schalke 04, Bayern de Munique, Colônia, Werder Bremen e Borussia Dortmund no clube de campeões da Bundesliga e da Copa em uma mesma temporada.

Somente o Bayern, que tem o recorde de títulos da Copa (20), conseguiu o feito mais de uma vez (13).

Em apenas quatro dias, os jogadores do Leverkusen conseguiram se recuperar da grande decepção da temporada, a derrota em Dublin na final da Liga Europa.

Neste sábado, em uma final muito desequilibrada no papel, entre o time sensação da Alemanha e um que escapou de rebaixamento na segunda divisão, Xhaka fez a diferença.

Após uma bola perdida por Florian Wirtz, o lateral Ben Zolinksi pensou ter afastado o perigo, mas o meia suíço apareceu para marcar.

– Primeira expulsão da temporada –

Dominado a partir de então durante dez minutos, o Leverkusen retomou o controle da partida, que teve que disputar com dez jogadores desde o final do primeiro tempo pela expulsão de Odilon Kossounou (44′), após uma entrada dura que lhe rendeu o segundo cartão amarelo.

Foi o primeiro cartão vermelho em 53 jogos nesta temporada para o time de Xabi Alonso, que reforçou seu setor defensivo com a entrada do zagueiro Josip Stanisic no lugar do meia Jonas Hofmann e a saída do atacante Patrik Schick para dar lugar a Amine Adli.

Apesar de estar com um jogador a menos, o Leverkusen teve as melhores oportunidades nos últimos 20 minutos, quando o Kaiserslautern já mostrava sinais de cansaço.

Em 119 anos de história, o Bayer Leverkusen só havia conquistado dois títulos: a Copa da Uefa (antiga Liga Europa) em 1988 e a Copa da Alemanha em 1993. Em um 2024 mágico, a equipe dobrou esse número com o Meisterschale (troféu do Campeonato Alemão) e mais uma Pokal (Copa da Alemanha).

