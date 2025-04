Leverkusen vence Heidenheim nos acréscimos (1-0) e segue na caça ao líder Bayern

Com gol do argentino Emiliano Buendía nos acréscimos, o Bayer Leverkusen (2º) venceu (1 a 0) neste sábado na visita ao Heidenheim, após uma atuação decepcionante mas com um resultado que o mantém na corrida para alcançar o Bayern de Munique (1º).

A seis rodadas do fim da Bundesliga, o Bayern Munique ainda tem uma vantagem de seis pontos (68 contra 62) sobre o Leverkusen, eliminado no meio da semana nas semifinais da Copa da Alemanha pelo Arminia Bielefeld (2-1), uma modesta equipe da terceira divisão.

Autor de uma espetacular ‘dobradinha’ de Copa da Alemanha e Bundesliga no ano passado, em uma temporada quase perfeita – apenas uma derrota em 53 jogos, na final da Liga Europa contra a Atalanta -, o Leverkusen tem um saldo de gols praticamente inatingível em relação ao Bayern (54 contra 29), o que daria ao gigante bávaro mais uma vantagem em caso de empate na classificação final.

O Bayern de Munique fez seu dever de casa na sexta-feira, na abertura da 28ª rodada, ao vencer o Augsburg fora de casa por 3 a 1.

Neste sábado, no segundo chute do Leverkusen, no primeiro minuto dos acréscimos, o argentino Emiliano Buendía mandou a bola na rede de frente para a área e permitiu assim que sua equipe se salvasse diante de uma equipe que luta pela permanência na primeira divisão alemã.

O primeiro chute a gol da equipe comandada pelo técnico espanhol Xabi Alonso só veio aos 86 minutos, num duelo em que lhe faltou tanta criatividade que nem sequer cobrou um escanteio.

“Não fizemos um bom jogo, foi difícil e no final precisamos de um pouco de sorte”, disse o zagueiro Jonathan Tah. “Trabalho cumprido, tínhamos de vencer e conseguimos”, concordou seu companheiro de equipe, o suíço Granit Xhaka.

– Musiala, mais um lesionado do Bayern –

A vitória não servirá para tranquilizar os torcedores do Leverkusen, que foi dominado pelo Heidenheim e que só não conquistou a vitória por falta de eficiência.

O Bayern de Munique, por sua vez, divide sua atenção entre a Bundesliga e a Liga dos Campeões, pouco antes de iniciar o tão aguardado confronto nas quartas de final contra a Inter de Milão, atual líder do campeonato italiano.

O time foi desfigurado devido a uma série de contusões, sendo a última a do seu craque Jamal Musiala, com uma lesão muscular que pode mantê-lo afastado até o final da temporada.

Ele se junta a uma lista que inclui Alphonso Davies, Dayot Upamecano, Hiroki Ito e Manuel Neuer.

– Luta pela quarta posição –

Quarto colocado, o Mainz empatou em seu estádio com o último colocado Kiel (1-1) e vê um grupo de times se aproximando de sua cobiçada vaga na próxima edição da Liga dos Campeões.

Antes de viajar para a Espanha para encarar o Barcelona, na quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, o Borussia Dortmund (8º) emendou a segunda vitória consecutiva, ao golear o Freiburg (4-0) fora de casa e se reposicionou na corrida rumo à Europa. Está a cinco pontos do Mainz.

O Leipzig (5º) venceu o Hoffenheim (3-1) e fica a um ponto da quarta posição no primeiro jogo da Bundesliga do seu novo treinador, Zsolt Löw.

Uma posição atrás, o Borussia Mönchengladbach tem a chance de empatar com o Mainz no domingo se vencer na visita ao St. Pauli.

— Jogos da 28ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Augsburg – Bayern de Munique 1 – 3

– Sábado:

Bochum – Stuttgart 0 – 4

Mainz – Holstein Kiel 1 – 1

RB Leipzig – Hoffenheim 3 – 1

Heidenheim – Bayer Leverkusen 0 – 1

Freiburg – Borussia Dortmund 1 – 4

Werder Bremen – Eintracht Frankfurt

– Domingo:

(10h30) St Pauli – B. Mönchengladbach

(12h30) Union Berlin – Wolfsburg

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 68 28 21 5 2 81 27 54

2. Bayer Leverkusen 62 28 18 8 2 63 34 29

3. Eintracht Frankfurt 48 27 14 6 7 55 40 15

4. Mainz 46 28 13 7 8 46 32 14

5. RB Leipzig 45 28 12 9 7 44 35 9

6. B. Mönchengladbach 43 27 13 4 10 44 40 4

7. Freiburg 42 28 12 6 10 38 44 -6

8. Borussia Dortmund 41 28 12 5 11 52 43 9

9. Stuttgart 40 28 11 7 10 51 44 7

10. Augsburg 39 28 10 9 9 31 39 -8

11. Wolfsburg 38 27 10 8 9 49 41 8

12. Werder Bremen 36 27 10 6 11 43 53 -10

13. Union Berlin 30 27 8 6 13 25 40 -15

14. Hoffenheim 27 28 6 9 13 34 52 -18

15. St Pauli 25 27 7 4 16 22 33 -11

16. Heidenheim 22 28 6 4 18 32 53 -21

17. Bochum 20 28 5 5 18 28 59 -31

18. Holstein Kiel 18 28 4 6 18 39 68 -29

