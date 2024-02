Leverkusen vence Heidenheim e mantém liderança; protestos seguem na Bundesliga

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/02/2024 - 17:58 Para compartilhar:

Com mais dificuldades do que o previsto, mas cumprindo sua missão, o Bayer Leverkusen venceu o Heidenheim por 2 a 1 neste sábado (17), pela 22ª rodada do Campeonato Alemão, para seguir firme na ponta da tabela.

Com o resultado, o Leverkusen abre uma vantagem provisória de oito pontos sobre o vice-líder Bayern de Munique, que joga no domingo contra o Bochum.

Contra o Heidenheim, que não perdia há oito jogos, o Bayer Leverkusen foi pressionado durante todo o segundo tempo.

Jeremie Frimpong (45’+2) colocou o time do técnico Xabi Alonso na frente e Amine Adli (81′) fez o segundo, que àquela altura parecia dar tranquilidade ao líder.

No entanto, os últimos minutos foram de pressão total do Heidenheim: Tim Kleindienst diminuiu de cabeça (87′) para os donos da casa, que continuaram em busca do empate até o apito final, mas não conseguiram o segundo gol.

Com o resultado, o Bayer Leverkusen soma sua 18ª vitória em 22 jogos no campeonato, chegando a 58 pontos.

No último jogo do dia, o RB Leipzig se recuperou da derrota para o Real Madrid (1 a 0) no meio de semana pela Liga dos Campeões ao derrotar o Borussia Mönchengladbach por 2 a 0, o que deixa a equipe próxima do Top 4.

Os outros jogos deste sábado, entre eles o empate entre Wolfsburg e Borussia Dortmund (1 a 1), tiveram atrasos devido ao lançamento de objetos por parte dos torcedores, que protestam contra um acordo de comercialização dos direitos de transmissão do futebol alemão.

Os jogadores do Dortmund tiveram que pedir aos espectadores que parassem de atirar no gramado bolas de tênis e moedas de chocolate.

Nas semanas anteriores, vários jogos da primeira e segunda divisões da Alemanha também começaram com atrasos pelos protestos dos torcedores.

Steffen Merkel, diretor executivo da DFL (associação de clubes que organiza o Campeonato Alemão), advertiu neste sábado que a paciência pode acabar.

“Uma coisa é nos advertir todas as semanas de uma maneira pacífica e proporcional”, declarou Merkel ao jornal Süddeutsche Zeitung. “Mas se vermos jogos suspensos, nós e os clubes não podemos aceitar”, acrescentou.

O capitão do Borussia Dortmund, Emre Can, declarou após o empate com o Wolfsburg que os protestos têm impacto sobre os jogadores.

“Afeta muito. Não é fácil perder o ritmo”, explicou Can. “Chega um momento em que já basta. Espero que isso acabe rápido”.

— Jogos da 22ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:

– Sexta-feira:

Colônia – Werder Bremen 0 – 1





– Sábado:

Wolfsburg – Borussia Dortmund 1 – 1

Mainz – Augsburg 1 – 0

Hoffenheim – Union Berlin 0 – 1

Heidenheim – Bayer Leverkusen 1 – 2

Darmstadt – Stuttgart 1 – 2

RB Leipzig – B. Mönchengladbach 2 – 0

– Domingo:

(11h30) Freiburg – Eintracht Frankfurt

(13h30) Bochum – Bayern de Munique

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 58 22 18 4 0 57 15 42





2. Bayern de Munique 50 21 16 2 3 59 22 37

3. Stuttgart 46 22 15 1 6 51 28 23

4. Borussia Dortmund 41 22 11 8 3 44 27 17

5. RB Leipzig 40 22 12 4 6 48 28 20

6. Eintracht Frankfurt 32 21 8 8 5 31 25 6

7. Werder Bremen 29 22 8 5 9 31 34 -3

8. Freiburg 28 21 8 4 9 26 37 -11

9. Hoffenheim 27 22 7 6 9 38 41 -3

10. Heidenheim 27 22 7 6 9 31 38 -7

11. Wolfsburg 24 22 6 6 10 26 34 -8

12. Union Berlin 24 22 7 3 12 21 35 -14

13. Augsburg 23 22 5 8 9 31 40 -9

14. B. Mönchengladbach 22 22 5 7 10 36 43 -7

15. Bochum 22 21 4 10 7 23 39 -16

16. Colônia 16 22 3 7 12 15 36 -21

17. Mainz 15 22 2 9 11 17 35 -18

18. Darmstadt 12 22 2 6 14 23 51 -28

bap/dr/iga/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias