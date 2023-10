Leverkusen vence Freiburg e segue líder do Campeonato Alemão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/10/2023 - 16:17 Para compartilhar:

O Bayer Leverkusen venceu o Freiburg em casa por 2 a 1 neste domingo (29), no fechamento da 9ª rodada, para se manter na liderança isolada do Campeonato Alemão.

Esta foi a oitava vitória em nove jogos do Leverkusen, que soma 25 pontos na tabela, um à frente do favorito Bayern de Munique (2º), que no sábado atropelou o Darmstadt (14º) com uma goleada por 8 a 0.

O terceiro colocado é o Stuttgart, com os mesmos 21 pontos do Borussia Dortmund (4º), que mais cedo empatou em 3 a 3 com o Eintracht Frankfurt (7º).

Jogando na BayArena, o Leverkusen abriu o placar no primeiro tempo com o meio-campista Florian Wirtz balançando a rede depois de grande jogada individual (37′) e ampliou na etapa final com Jonas Hofmann (60′).

Manuel Guilde (70′) descontou para o Freiburg (8º), mas a reação parou por aí.

A 9ª rodada da Bundesliga terminou com um total de 42 gols em nove jogos, uma grande média de 4,7 gols por partida.

Além dos 8 a 0 do Bayern sobre o Darmstadt, o RB Leipzig (5º) bateu no sábado o Colônia (17º) por 6 a 0.

— Jogos da 9ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Bochum – Mainz 2 – 2

– Sábado:

B. Moenchengladbach – Heidenheim 2 – 1

Bayern de Munique – Darmstadt 8 – 0

Werder Bremen – 1. FC Union Berlin 2 – 0

Augsburg – Wolfsburg 3 – 2

Stuttgart – Hoffenheim 2 – 3

RB Leipzig – Colônia 6 – 0





– Domingo:

Eintracht Frankfurt – B. Dortmund 3 – 3

Bayer Leverkusen – Freiburg 2 – 1

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 25 9 8 1 0 27 8 19

2. Bayern de Munique 23 9 7 2 0 34 7 27

3. Stuttgart 21 9 7 0 2 27 11 16

4. Borussia Dortmund 21 9 6 3 0 20 11 9

5. RB Leipzig 20 9 6 2 1 25 7 18

6. Hoffenheim 18 9 6 0 3 20 16 4

7. Eintracht Frankfurt 14 9 3 5 1 12 9 3

8. Freiburg 13 9 4 1 4 10 16 -6





9. Wolfsburg 12 9 4 0 5 13 14 -1

10. Augsburg 11 9 3 2 4 18 21 -3

11. B. Moenchengladbach 9 9 2 3 4 16 20 -4

12. Werder Bremen 9 9 3 0 6 14 18 -4

13. Heidenheim 7 9 2 1 6 13 22 -9

14. Darmstadt 7 9 2 1 6 13 30 -17

15. 1. FC Union Berlin 6 9 2 0 7 11 19 -8

16. Bochum 5 9 0 5 4 8 23 -15

17. Colônia 4 9 1 1 7 7 21 -14

18. Mainz 3 9 0 3 6 9 24 -15

