Leverkusen vence Bochum (3-1) e coloca pressão sobre o líder Bayern na Bundesliga

O Bayer Leverkusen, segundo colocado, conseguiu uma vitória em casa por 3 a 1 sobre o Bochum, nesta sexta-feira (28), na abertura da 27ª rodada da Bundesliga, e colocou pressão sobre o líder Bayern de Munique.

Com 59 pontos, a equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso, atual campeã alemã, está provisoriamente a 3 pontos do Bayern, que vai receber o St Pauli no sábado, com possibilidade de voltar a ficar seis pontos à frente caso consiga vencer.

No confronto desta sexta-feira, na BayArena, o espanhol Aleix García colocou o Leverkusen na frente aos 20 minutos, mas o Bochum conseguiu empatar por meio de Felix Passlack aos 26.

O empate permaneceu até o início do segundo tempo, quando o nigeriano Victor Boniface marcou (60′). Ele mesmo voltou a balançar a rede 20 minutos depois, mas o gol foi anulado pelo VAR.

O gol tranquilizador do Leverkusen só veio aos 87 minutos, quando o marroquino Amine Adli fez 3 a 1.

Todos os três gols do Bayer Leverkusen tiveram assistências de jogadores sul-americanos: o argentino Exequiel Palacios deu o passe para o primeiro e o terceiro gols de sua equipe, enquanto o equatoriano Piero Hincapié tocou para o gol de Boniface.

O Bochum, décimo sexto, permanece na posição de playoff de permanência e pode cair para a zona de rebaixamento dependendo dos resultados do fim de semana de Heidenheim (17º) e Holstein Kiel (18º), que estão a um e três pontos de distância, respectivamente.

— Jogos da 27ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Bayer Leverkusen – Bochum 3 – 1

– Sábado:

(11h30) Bayern de Munique – St Pauli

Hoffenheim – Augsburg

Wolfsburg – Heidenheim

B. Mönchengladbach – RB Leipzig

Holstein Kiel – Werder Bremen

(14h30) Eintracht Frankfurt – Stuttgart

– Domingo:

(10h30) Freiburg – Unión Berlín

(12h30) Borussia Dortmund – Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 62 26 19 5 2 75 24 51

2. Bayer Leverkusen 59 27 17 8 2 62 34 28

3. Mainz 45 26 13 6 7 44 28 16

4. Eintracht Frankfurt 45 26 13 6 7 54 40 14

5. RB Leipzig 42 26 11 9 6 41 33 8

6. Freiburg 42 26 12 6 8 36 38 -2

7. B. Mönchengladbach 40 26 12 4 10 43 40 3

8. Wolfsburg 38 26 10 8 8 49 40 9

9. Augsburg 38 26 10 8 8 29 35 -6

10. Stuttgart 37 26 10 7 9 47 43 4

11. Borussia Dortmund 35 26 10 5 11 45 41 4

12. Werder Bremen 33 26 9 6 11 40 53 -13

13. Unión Berlín 27 26 7 6 13 23 39 -16

14. Hoffenheim 26 26 6 8 12 32 48 -16

15. St Pauli 25 26 7 4 15 20 30 -10

16. Bochum 20 27 5 5 17 28 55 -27

17. Heidenheim 19 26 5 4 17 31 52 -21

18. Holstein Kiel 17 26 4 5 17 38 64 -26

