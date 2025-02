Leverkusen fica no zero com o Wolfsburg e Bayern abre oito pontos de vantagem na ponta

Na caça ao líder Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen visitou o Wolfsburg, neste sábado, na Volkswagen Arena, mas não saiu de um empate por 0 a 0. Com o resultado, o atual campeão alemão deixou o Bayern abrir oito pontos de vantagem na ponta – 54 a 46. O Wolfsburg, com 30, continua no meio da tabela.

Mesmo pressionado pela vitória do Bayern sobre o Werder Bremen na sexta-feira, a equipe do técnico Xabi Alonso demorou a se encontrar na partida em Wolfsburg. Os anfitriões apresentaram maior volume de jogo no início do confronto e, logo aos 7 minutos, Koulierakis teve seu gol de cabeça anulado após revisão do VAR.

O Bayer só conseguiu furar o bloqueio do time da casa aos 22 minutos, em cabeceada de Mukiele sobre o travessão de Muller. Com o jogo aberto as duas equipes se revezavam no ataque e criavam boas chances. De um lado, Arnold e Tomas deram trabalho ao goleiro Hradecky, exigindo duas ótimas defesas, enquanto Xhaka e Tah assustaram o Wolfsburg.

O time de Leverkusen voltou mais ligado do intervalo, mas ainda encontrando dificuldades para encontrar espaços e penetrar na defesa do time verde. Aos poucos, o nervosismo passou a tomar conta da equipe visitante, que reclamou um pênalti sobre Wirtz, não assinalado pela arbitragem após revisão do VAR.

A falta de criatividade do Bayer e a organização defensiva do Wolfsburg prevaleceram até os acréscimos. Aos 50 minutos, Wirtz recebeu o cruzamento perto da pequena área, tirou da marcação e bateu no canto direito de Kobel, mas a bola saiu pela linha de fundo, rente à trave, desperdiçando a última chance de vitória dos visitantes.

STUTTGART SE APROXIMA

Em outra partida deste sábado, o Stuttgart freou a reação do Borussia Dortmund e bateu o time amarelo por 2 a 0, fora de casa, recuperando-se das derrotas para o Mainz e para o Borussia Mönchengladbach no Campeonato Alemão. Com o triunfo, os visitantes chegaram a 35 pontos e assumiram a quarta posição na tabela – o RB Leipzig recebe o St. Pauli neste domingo, às 13h30 (de Brasília), e pode retomar o posto. Já o conjunto de Dortmund permanece com 29, na 11ª posição.

O primeiro tempo reservou poucas emoções, com as duas equipes pouco se arriscando no ataque, mais preocupadas em se defender. Chabot, do Stuttgart, teve um gol anulado por impedimento aos 18 minutos, enquanto os anfitriões não conseguiram se aproximar da meta do goleiro Nubel.

Como o empate era ruim para ambos, os times passaram a buscar o gol e tornaram a etapa final mais movimentada. Logo aos 5 minutos, os visitantes contaram com um gol contra de Anton para inaugurar o placar. Aos 17, Chabot encheu o pé e superou o goleiro Kobel, ampliando a vantagem.

Disposto a buscar pelo menos o empate, o Borussia Dortmund partiu para cima na reta final da partida. Gittens, aos 23, exigiu boa defesa de Nubel, mas a insistência deu resultado somente aos 36 minutos, em finalização de Brandt: 2 a 1. Os anfitriões, porém, não tiveram força para igualar.

Nos outros jogos da rodada, o Union Berlin complicou ainda mais a situação do ameaçado Hoffenheim ao vencer por 4 a 0, fora de casa, com gols de Hollerbach, duas vezes, Ljubicic e Ilic. O Freiburg derrotou o Heindenheim por 1 a 0, alcançando o sexto lugar, enquanto o Mainz não saiu do 0 a 0 com o Augsburg.