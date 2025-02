Leverkusen fica no 0 a 0 com Wolfsburg e se distancia do líder Bayern

A uma semana do duelo contra o Bayern de Munique, decisivo para o desfecho da Bundesliga, o Bayer Leverkusen, atual campeão, decepcionou neste sábado (8) ao empatar em 0 a 0 na visita ao Wolfsburg, ficando a oito pontos do gigante bávaro.

Depois da vitória do Bayern sobre o Werder Bremen, por 3 a 0, na sexta-feira, na abertura da 21ª rodada do campeonato alemão, a equipe bávara tem uma ampla vantagem (54 pontos contra 46) que lhe permitirá encarar com serenidade o duelo do próximo fim de semana.

Uma situação bem diferente daquela vivida pelo time comandado pelo técnico Xabi Alonso, que se não vencer o Bayern dará adeus às chances de conquistar o bicampeonato.

“A diferença de oito pontos é muito maior do que deveria ser. Este fim de semana não tornou o nosso sonho fácil. A única coisa que podemos fazer na próxima semana contra o Bayern é vencer em casa”, disse o capitão do atual campeão, Lukas Hradecky.

“O nosso objetivo é vencer, mas até mesmo vencendo será difícil. A diferença é importante”, admitiu.

Alonso optou por um time titular sem seu famoso trio de atacantes – Florian Wirtz, Patrik Schick e Jeremie Frimpong – todos os três no banco depois de terem jogado 120 minutos na quinta-feira na Copa da Alemanha para eliminar o Colônia.

Sem eles, a equipe perdeu poder de fogo, embora Nordi Mukiele tenha tido uma chance de ouro com uma cabeçada em que a bola passou por cima do travessão, aos 22 minutos.

Wirtz e Frimpong entraram aos 60 minutos de jogo e Schick aos 75, mas o Leverkusen, que melhorou com eles, criou um pequeno número de oportunidades apesar do seu domínio.

– Kovac estreia com derrota –

Na luta pelo pódio, o Stuttgart venceu na visita ao Borussia Dortmund (2-1) e é 4º colocado com 35 pontos, três atrás do Eintracht (3º), que neste sábado enfrenta o Borussia Mönchengladbach (9º) fora de casa.

Já o Dortmund não consegue se reerguer apesar de Niko Kovac ter estreado no banco neste sábado e já ser 11º com 29 pontos, a seis da ‘zona da Champions’.

“Os meninos deram tudo, não deveríamos ter saído de campo com a derrota”, disse Kovac, acrescentando que “algumas decisões erradas” os privaram “dos frutos” do seu trabalho.

O Leipzig, (5º com 33 pontos) recebe no domingo o St Pauli (14º) com possibilidade de entrar na zona da Liga dos Campeões em caso de vitória.

Quem entrou nessa briga foi o Freiburg, que também tem 33 pontos após a vitória (1 a 0) neste sábado em casa sobre o Heidenheim (16º), que ainda luta contra o rebaixamento.

No domingo haverá um outro duelo dramático, entre os dois últimos colocados: Holestein Kiel e Bochum.

— Jogos da 21ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação

– Sexta-feira:

Bayern de Munique – Werder Bremen 3 – 0

– Sábado:

Hoffenheim – Union Berlin 0 – 4

Freiburg – Heidenheim 1 – 0

Wolfsburg – Bayer Leverkusen 0 – 0

Mainz – Augsburg 0 – 0

Borussia Dortmund – Stuttgart 1 – 2

B. Mönchengladbach – Eintracht Frankfurt

– Domingo:

(11h30) Holstein Kiel – Bochum

(13h30) RB Leipzig – St Pauli

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 54 21 17 3 1 65 19 46

2. Bayer Leverkusen 46 21 13 7 1 49 27 22

3. Eintracht Frankfurt 38 20 11 5 4 45 27 18

4. Stuttgart 35 21 10 5 6 39 31 8

5. RB Leipzig 33 20 9 6 5 34 29 5

6. Freiburg 33 21 10 3 8 28 36 -8

7. Mainz 32 21 9 5 7 33 24 9

8. Wolfsburg 30 21 8 6 7 43 35 8

9. B. Mönchengladbach 30 20 9 3 8 32 30 2

10. Werder Bremen 30 21 8 6 7 34 39 -5

11. Borussia Dortmund 29 21 8 5 8 37 36 1

12. Augsburg 27 21 7 6 8 24 35 -11

13. Union Berlin 24 21 6 6 9 20 27 -7

14. St Pauli 21 20 6 3 11 18 22 -4

15. Hoffenheim 18 21 4 6 11 26 44 -18

16. Heidenheim 14 21 4 2 15 25 43 -18

17. Holstein Kiel 12 20 3 3 14 31 52 -21

18. Bochum 10 20 2 4 14 17 44 -27

