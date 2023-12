Leverkusen empata com Stuttgart e não aproveita tropeço do Bayern

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/12/2023 - 16:56 Para compartilhar:

O Bayer Leverkusen, atual líder do Campeonato Alemão, empatou com o Stuttgart em 1 a 1 neste domingo (10) e só aumentou em um ponto sua vantagem sobre o Bayern de Munique.

Com este resultado, o Leverkusen se mantém como único invicto da Bundesliga. A última invencibilidade a cair foi justamente do Bayern, que no sábado foi goleado por 5 a 1 pelo Eintracht Frankfurt.

Após essa derrota, o atual líder tinha a chance de ampliar para seis pontos a vantagem sobre os bávaros, mas não conseguiu aproveitar.

A MHP Arena de Stuttgart foi palco do duelo entre as duas grandes sensações do campeonato: de um lado, o Leverkusen que encantou com sua sequência de vitórias e futebol ofensivo; do outro, o Stuttgart, que aparece na parte de cima da tabela depois de uma modesta 15ª posição na temporada passada.

O jogo não decepcionou e foi de alta intensidade, com chances para ambos os lados.

Pressionando desde o início, os donos da casa conseguiram abrir o placar com um gol de Chris Führich (40′) após uma boa jogada coletiva.

Mas o Leverkusen conseguiu o empate no início do segundo tempo com o talentoso meia Florian Wirtz (47′), de 20 anos, aproveitando cruzamento de Victor Boniface.

O resultado mantém a emoção na luta pelo título com o Bayer Leverkusen (36 pontos) como líder, seguido por Bayern de Munique (32, com um jogo a menos), Stuttgart (31), RB Leipzig (29) e Borussia Dortmund (25).

Já no fundo da tabela, Colônia (16º) e Mainz (17º) empataram sem gols no último jogo deste domingo, o que deixa as duas equipes na zona de rebaixamento.

— Jogos da 14ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Hoffenheim – Bochum 3 – 1

– Sábado:

Union Berlin – B. Mönchengladbach 3 – 1

E. Frankfurt – Bayern de Munique 5 – 1

Wolfsburg – Freiburg 0 – 1

Werder Bremen – Augsburg 2 – 0





Heidenheim – Darmstadt 3 – 2

Borussia Dortmund – RB Leipzig 2 – 3

– Domingo:

Stuttgart – Bayer Leverkusen 1 – 1

Colônia – Mainz 0 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 36 14 11 3 0 39 12 27

2. Bayern de Munique 32 13 10 2 1 44 14 30

3. Stuttgart 31 14 10 1 3 34 16 18

4. RB Leipzig 29 14 9 2 3 34 15 19

5. Borussia Dortmund 25 14 7 4 3 28 23 5

6. Hoffenheim 23 14 7 2 5 28 24 4





7. Eintracht Frankfurt 21 14 5 6 3 24 16 8

8. Freiburg 21 14 6 3 5 17 23 -6

9. Augsburg 17 14 4 5 5 23 27 -4

10. B. Mönchengladbach 16 14 4 4 6 28 31 -3

11. Wolfsburg 16 14 5 1 8 18 25 -7

12. Werder Bremen 14 14 4 2 8 20 27 -7

13. Heidenheim 14 14 4 2 8 21 30 -9

14. Bochum 13 14 2 7 5 15 29 -14

15. Union Berlin 10 13 3 1 9 15 28 -13

16. Colônia 10 14 2 4 8 10 24 -14

17. Mainz 9 14 1 6 7 12 26 -14

18. Darmstadt 9 14 2 3 9 17 37 -20

eb/pm/cb

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias