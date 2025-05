Leverkusen empata com o Freiburg e Kane é campeão alemão com Bayern de Munique no ‘sofá’

O Bayern enfim, pode soltar o grito de campeão. E Harry Kane também. A equipe de Munique assistiu à conquista do Campeonato Alemão de “camarote” ao acompanhar o empate de seu mais próximo perseguidor na classificação neste domingo. O Bayer Leverkusen precisava bater o Freiburg para continuar com chances, mas ficou no empate de 2 a 2 com o Freiburg, neste domingo, em jogo válido pela 32ª rodada do torneio nacional.

A igualdade leva o time do técnico Xabi Alonso aos 68 pontos restando apenas duas jornadas para o término do torneio. Com o ponto somado no empate de sábado, diante do RB Leipzig, o conjunto da Bavária chegou aos 76 e não pode mais ser alcançado.

O título também marca a primeira volta olímpica do centroavante inglês Harry Kane em 14 anos de carreira. No sábado, ele chegou a descer das tribunas para o gramado para festejar a vitória do Bayern por 3 a 2. No último lance, porém, o Leipzig igualou o placar em 3 a 3 e adiou a conquista.

No histórico do confronto, Maximilian Eggestein acertou um chute de fora da área e abriu a contagem aos 44 minutos da etapa inicial. Na volta do intervalo, o time anfitrião ampliou a vantagem com quatro minutos. Piero Hincape se atrapalhou na jogada e acabou fazendo um gol contra complicando ainda mais a situação de sua equipe.

Com a vantagem de 2 a 0, o Freiburg jogou no desespero do adversário. A equipe recuou suas linhas, ficou à espera do rival em seu campo para apostar nos contra-ataques. Mas a reação do Leverkusen veio com Wirtz, que descontou aos 37 com um chute no canto esquerdo. O empate saiu em cabeçada de Jonathan Tah. O esforço, no entanto, foi em vão, ja que o 2 a 2 deu o título ao conjunto de Munique.

O Bayer Leverkusen volta a campo pela próxima rodada do Alemão no domingo. A equipe do técnico Xabi Alonso recebe o Borussia Dortmund. Um dia antes, o Freiburg vai fazer o papel de visitante e encara o Holstein Kiel.