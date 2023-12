Leverkusen empata com Dortmund (1-1) e segue líder invicto do Alemão

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/12/2023 - 19:04 Para compartilhar:

Em desvantagem no placar durante mais de uma hora de jogo, o Bayer Leverkusen conseguiu empatar com o Borussia Dortmund por 1 a 1 neste domingo (3), no confronto principal da 13ª rodada da Bundesliga alemã, mantendo assim sua invencibilidade e sua condição de líder.

Com 35 pontos em 39 possíveis, os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso continuam invictos e com três pontos a mais que o Bayern de Munique (32), que não pôde jogar no sábado contra o Union Berlin devido à forte nevasca (de até 44 cm) sobre a capital da Baviera.

A nova data da partida ainda não foi comunicada pela Liga Alemã de Futebol (DFL).

O Borussia Dortmund perdeu assim uma boa oportunidade de se aproximar do líder e ainda tem 10 pontos a menos que o Leverkusen, prejudicado pela sequência negativa desde o final de outubro até o início de novembro (empate com o Frankfurt, derrotas para o Bayern e o Stuttgart).

Com 25 pontos, cedeu o quarto lugar ao Leipzig (26), que havia vencido o Heidenheim (2-1), enquanto o clube do leste da Alemanha viaja ao Westfalenstadion no próximo sábado.

– Boniface empata –

Após o norueguês Julian Ryerson abriu o placar para o Dortmund logo aos 5 minutos.

De costas para o gol, Niclas Füllkrug dominou e tocou para Ryerson, que mandou para o fundo da rede.

O Leverkusen partiu em busca do empate e achou que o havia encontrado no meio do primeiro tempo, mas o golaço de Florian Wirtz foi anulado pelo VAR devido a um impedimento de Victor Boniface no lance anterior.

O Leverkusen dominou a partida e cercou o gol de Gregor Kobel.

Xabi Alonso colocou em campo Patrik Schick, que havia jogado apenas um minuto no campeonato nesta temporada.

O atacante deu uma assistência para Boniface, que finalizou de perto com o pé esquerdo, marcando o gol que manteve o Leverkusen invicto em todas as competições nesta temporada.

Xabi Alonso disse à imprensa que os seus jogadores “fizeram o suficiente para vencer” e acrescentou que estão “totalmente convencidos do caminho a seguir”.

– ‘Resultado justo’ –

Dos 20 jogos, o Bayer Leverkusen venceu 18, com apenas dois empates, contra Bayern de Munique (2-2) e Borussia Dortmund (1-1).

O gigante bávaro, com melhor saldo de gols (+34 contra +27), pode ser o novo líder se vencer a partida pendente contra o Union Berlin.

Leverkusen e Dortmund vão disputar as oitavas de final da Copa da Alemanha na quarta-feira. O Dortmund viaja para enfrentar o Stuttgart, enquanto o Leverkusen recebe o Paderborn (2ª divisão).





“Acho que fizemos um bom jogo, entramos bem, abrimos o placar. Defensivamente, fizemos um jogo muito bom. Foi um resultado justo, temos que reconhecer”, disse o técnico do Dortmund, Edin Terzic, em entrevista à DAZN.

Apesar disso, o técnico do Dortmund lamentou que o VAR não tenha sido utilizado num lance dentro da área do Bayer em que foi pedido um pênalti sobre Karim Adeyemi. “Se fala semana após semana sobre o VAR, se fala sobre decisões claramente erradas, de toques de mão, de contatos. E hoje isso não é suficiente”.

Horas antes, o Freiburg (8º) venceu por 1 a 0 o Mainz (17º) fora de casa com um gol do atacante austríaco Michael Gregoritsch, de 1,93 metros de altura.

Na última partida do dia, o Augsburg (9º) venceu por 2 a 1 o Eintracht Frankfurt (7º).

— Jogos da 13ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Darmstadt – Colônia 0 – 1

– Sábado:

B. Mönchengladbach – Hoffenheim 2 – 1

Bochum – Wolfsburg 3 – 1

RB Leipzig – Heidenheim 2 – 1

Stuttgart – Werder Bremen 2 – 0





– Domingo:

Mainz – Freiburg 0 – 1

Bayer Leverkusen – Borussia Dortmund 1 – 1

Augsburg – Eintracht Frankfurt

. adiado

Bayern de Munique – Union Berlin

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 35 13 11 2 0 38 11 27

2. Bayern de Munique 32 12 10 2 0 43 9 34

3. Stuttgart 30 13 10 0 3 33 15 18

4. RB Leipzig 26 13 8 2 3 31 13 18

5. Borussia Dortmund 25 13 7 4 2 26 20 6

6. Hoffenheim 20 13 6 2 5 25 23 2

7. Eintracht Frankfurt 18 12 4 6 2 18 13 5

8. Freiburg 18 13 5 3 5 16 23 -7

9. B. Mönchengladbach 16 13 4 4 5 27 28 -1

10. Wolfsburg 16 13 5 1 7 18 24 -6

11. Augsburg 14 12 3 5 4 21 24 -3

12. Bochum 13 13 2 7 4 14 26 -12

13. Werder Bremen 11 13 3 2 8 18 27 -9

14. Heidenheim 11 13 3 2 8 18 28 -10

15. Colônia 9 13 2 3 8 10 24 -14

16. Darmstadt 9 13 2 3 8 15 34 -19

17. Mainz 8 13 1 5 7 12 26 -14

18. Union Berlin 7 12 2 1 9 12 27 -15

