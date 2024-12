Leverkusen elimina Bayern nas oitavas da Copa da Alemanha

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/12/2024 - 19:48 Para compartilhar:

O Bayer Leverkusen, atual campeão da Copa da Alemanha, venceu o Bayern de Munique fora de casa por 1 a 0 nesta terça-feira (3) e eliminou nas oitavas de final o time bávaro, que jogou mais de 70 minutos com um homem a menos pela expulsão do goleiro Manuel Neuer.

O Leverkusen aproveitou a superioridade numérica para fazer o gol da vitória no segundo tempo com Nathan Tella emendando de cabeça um cruzamento do espanhol Álex Grimaldo (69′).

Até então, o Bayern estava há quase uma hora segurando o empate depois da expulsão de Neuer, a primeira do veterano goleiro depois de mais de 850 jogos na carreira.

Aos 17 minutos, depois de um lançamento longo de Jonathan Tah, Neuer saiu da área e atingiu o holandês Jeremie Frimpong, que havia deixado para trás os defensores do Bayern Konrad Laimer e Dayot Upamecano.

O árbitro da partida, Harm Osmers, mostrou cartão vermelho direto para o capitão bávaro. O técnico Vincent Kompany teve que tirar o meia-atacante Leroy Sané para colocar o goleiro reserva Daniel Peretz, que brilhou pela seleção de Israel nos últimos jogos da Liga das Nações da Uefa, em novembro.

Mas Peretz nada pôde fazer na cabeçada de Tella, que saltou entre dois defensores na entrada da pequena área para selar a eliminação do Bayern.

Apesar de ser o maior vencedor da Copa da Alemanha (20 títulos), o Gigante da Baviera não passa das quartas de final do torneio desde 2020, ano em que foi campeão com vitória sobre o Leverkusen por 4 a 2 na final.

A eliminação também rendeu a primeira derrota em competições nacionais na temporada para o Bayern, líder invicto do Campeonato Alemão.

– Werder Bremen e Stuttgart avançam; Freiburg eliminado –

Por sua vez, o Werder Bremen, que com seis títulos é o segundo maior vencedor da Copa, eliminou o Darmstadt da segunda divisão pelo placar mínimo, com um gol nos acréscimos do zagueiro Anthony Jung.

Horas antes, o Stuttgart se classificou ao vencer o Regensburg por 3 a 0, depois de sair na frente com dez minutos de jogos graças a uma grande jogada individual de Enzo Millot.

Pouco depois (19′), o japonês Anrie Chase ampliou ao desviar cobrança de falta de cabeça, marcando seu primeiro gol pelo clube.

Já no segundo tempo, Nick Woltemade driblou o goleiro para fazer o terceiro e fechar o placar (61′).

Por sua vez, o Freiburg, finalista em 2022, era o grande favorito contra o Arminia Bielefeld (3ª divisão) e a vitória parecia encaminhada quando teve um pênalti marcado a seu favor aos 15 minutos.

Mas o atacante kosovar Florent Muslija errou a cobrança e o Arminia marcou dois gols em seis minutos (28′ e 36′).

O austríaco Michael Gregoritsch diminuiu para o Freiburg no segundo tempo (63′), mas na reta final (81′) Louis Oppie fez o terceiro gol dos donos da casa.

Na quarta-feira, o RB Leipzig, campeão em 2022 e 2023, receberá o pentacampeão Eintracht Frankfurt.

— Resultados das oitavas de final da Copa da Alemanha:

– Terça-feira:

(+) Arminia Bielefeld (D3) – Freiburg (D1) 3 – 1

Regensburg (D2) – (+) Stuttgart (D1) 0 – 3

Bayern de Munique (D1) – (+) Bayer Leverkusen (D1) 0 – 1

(+) Werder Bremen (D1) – Darmstadt (D2) 1 – 0

– Quarta-feira:

(14h00) Colônia (D2) – Hertha Berlin (D2)

Wolfsburg (D1) – Hoffenheim (D1)

(16h45) RB Leipzig (D1) – Eintracht Francfort (D1)

Karlsruhe (D2) – Augsburg (D1)

(+): classificado para a próxima fase.

