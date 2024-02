Leverkusen e Bayern vencem e mantêm distância antes de confronto direto

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 03/02/2024 - 17:46 Para compartilhar:

Bayer Leverkusen e Bayern de Munique venceram seus respectivos jogos contra Darmstadt (2 a 0) e Borussia Mönchengladbach (3 a 1), neste sábado (3), pela 20ª rodada do Campeonato Alemão, a uma semana de fazerem confronto direto crucial na briga pelo título.

O líder Leverkusen segue invicto na competição com 16 vitórias e quatro empates, com dois pontos de vantagem sobre o Bayern (52 a 50).

As duas equipes, que estão no topo da tabela, vão se enfrentar no próximo sábado na BayArena.

Contra o lanterna Darmstadt, o Leverkusen foi dominante e não teve dificuldades para construir o resultado com dois gols do nigeriano Nathan Tella (33′ e 52′).

Por sua vez, o Bayern teve mais trabalho diante do ‘Gladbach’, que abriu o placar no primeiro tempo com Nico Elvedi (35′). Mas o time bávaro conseguiu o empate antes do intervalo marcando com Aleksandar Pavlovic (45′) e chegou à virada na segunda etapa com o atacante inglês Harry Kane (70′). Na reta final, Matthijs De Ligt (86′) fez o terceiro.

“O Leverkusen está fazendo uma excelente temporada, mas estamos apenas dois pontos atrás”, relativizou o técnico do Nayern de Munique, Thomas Tuchel. “Vamos viajar a Leverkusen com um objetivo claro: dar a eles a primeira derrota da temporada e ultrapassá-los na liderança”, acrescentou.

Kane marcou seu 24º gol nesta edição do Campeonato Alemão. Em toda a temporada 2007/2008, o italiano Luca Toni havia marcado o mesmo número de gols, o recorde do clube para uma primeira temporada no Bayern.

E em uma primeira temporada na Bundesliga, apenas o alemão Uwe Seeler, pelo Hamburgo, marcou mais gols que Kane (30, em 1963/1964).

— Jogos da 20ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificalção)

– Sexta-feira:

Heidenheim – Borussia Dortmund 0 – 0

– Sábado:

B. de Munique – B. Mönchengladbach 3 – 1

Mainz – Werder Bremen 0 – 1

Bochum – Augsburg 1 – 1

Freiburg – Stuttgart 1 – 3

Darmstadt – Bayer Leverkusen 0 – 2





Colônia – Eintracht Frankfurt 2 – 0

– Domingo:

(11h30) Wolfsburg – Hoffenheim

(13h30) RB Leipzig – Union Berlin

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 52 20 16 4 0 52 14 38

2. Bayern de Munique 50 20 16 2 2 59 19 40

3. Stuttgart 40 20 13 1 6 46 26 20

4. Borussia Dortmund 37 20 10 7 3 40 26 14

5. RB Leipzig 33 19 10 3 6 42 26 16

6. Eintracht Frankfurt 31 20 8 7 5 30 24 6

7. Freiburg 28 20 8 4 8 26 34 -8





8. Werder Bremen 26 20 7 5 8 29 32 -3

9. Hoffenheim 25 19 7 4 8 35 37 -2

10. Heidenheim 24 20 6 6 8 28 35 -7

11. Wolfsburg 22 19 6 4 9 23 30 -7

12. Augsburg 22 20 5 7 8 29 37 -8

13. B. Mönchengladbach 21 20 5 6 9 36 41 -5

14. Bochum 21 20 4 9 7 22 38 -16

15. Union Berlin 17 18 5 2 11 18 32 -14

16. Colônia 15 20 3 6 11 14 34 -20

17. Mainz 11 19 1 8 10 14 31 -17

18. Darmstadt 11 20 2 5 13 22 49 -27

