Leverkusen derrota Kaiserslautern com um a menos e é campeão da Copa da Alemanha pela 2ª vez

Motivado com a conquista invicta do Campeonato Alemão, mas demonstrando resquícios de insegurança após perder a final da Liga Europa para a Atalanta, o Bayer Leverkusen não teve grande atuação, mas fez o necessário para conquistar o título da Copa da Alemanha pela 2ª vez em sua história. O time do Xabi Alonso, que jogou boa parte do duelo com um a menos, venceu o Kaiserslautern por 1 a 0, confirmando o favoritismo, neste sábado, no estádio Olímpico de Berlim.

O título quebra uma sequência de três vices do Leverkusen (2019/20, 2008/09 e 2001/02). A única conquista ocorreu na temporada 1992/93, quando derrotou o Hertha Berlin pelo mesmo 1 a 0. Além disso, eleva ainda mais o nível do grande trabalho desenvolvido por Xabi Alonso, que garantiu a permanência no clube apesar de ser cotado em outros grandes times da Europa.

O Kaiserslautern, por sua vez, disputou uma final da Copa da Alemanha pela oitava vez e conheceu a sexta derrota (1960/61, 1971/72, 1975/76, 1980/81, 2002,03, e 2023/24). Os títulos foram em 1989/90, quando venceu o Werder Bremen por 3 a 2, e em 1995/96. Na ocasião, derrotou o Karlsruher por 1 a 0.

O troféu foi entregue pelo ídolo alemão e ex-jogador Michael Ballack, vice-campeão da Copa do Mundo com a seleção da Alemanha, em 2002, perdendo na final para o Brasil. O ex-meia teve passagens marcantes tanto por Bayer Leverkusen quanto pelo Kaiserslautern.

Time da segunda divisão do Campeonato Alemão, o Kaiserslautern fez uma linda festa no Olímpico de Berlim em uma tentativa de botar pressão no adversário, que não demorou para tomar conta da partida. Aos 14, o Leverkusen por muito pouco não abriu o placar. Wirtz fez linda jogada e colocou o goleiro Krahl para trabalhar. Na sobra, Frimpong cabeceou para fora.

O domínio do Leverkusen era evidente e a superioridade foi confirmada aos 15, quando Xhaka pegou o rebote na entrada da área e acertou um lindo chute de primeira para mandar no ângulo. O gol esfriou o adversário, que ganhou uma sobrevida aos 43, quando Kossounou acertou o adversário, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso.

No segundo tempo, a torcida do Kaiserslautern “abraçou” o time e fez uma bonita festa com direito a muita fumaça gerada por sinalizadores. Quando a bola voltou a rolar, foi para o ataque e ameaçou aos 17. Ache arriscou de fora da área, mas Hradecky se esticou todo para fazer grande defesa e salvar o Leverkusen.

O fôlego do Kaiserslautern foi acabando e o Leverkusen passou a administrar o resultado com mais facilidade. O segundo gol só não saiu por detalhe. Em ótimo contra-ataque, Frimpong saiu na cara do gol, driblou o goleiro Hradecky, mas se enrolou todo e desperdiçou grande oportunidade de marcar, nada que estragasse a festa do, agora, campeão da Copa da Alemanha.