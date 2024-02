Leverkusen atropela Bayern (3-0) e aumenta sua vantagem na liderança da Bundesliga

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 10/02/2024 - 20:47 Para compartilhar:

O Bayer Leverkusen deu um grande passo rumo ao título da Bundesliga neste sábado (10) ao vencer em casa o Bayern de Munique por 3 a 0 e agora tem cinco pontos de vantagem sobre o gigante bávaro na liderança do campeonato alemão.

Ainda invictos nesta temporada (31 jogos sem derrota), os jogadores comandados pelo técnico Xabi Alonso conquistaram os três pontos com gols do croata Josip Stanisic (18′), do espanhol Alejandro Grimaldo (49′) e do holandês Jeremie Frimpong nos acréscimos (90’+5), este último em um lance em que o goleiro do Bayern de Munique, Manuel Neuer, havia subido até a área adversária para tentar um gol após uma cobrança de escanteio.

Com 55 pontos contra 50 do Bayern, que sofreu na BayArena sua terceira derrota na Bundesliga, o Leverkusen está mais perto do que nunca de vencer a primeira Bundesliga de sua história e finalmente apagar o irônico apelido pelo qual é conhecido “Neverkusen” do inglês ‘never’ (nunca), em referência à ausência de títulos da liga.

– Bayern sem poder de reação –

O Bayern de Thomas Tuchel ficou em desvantagem no placar quando Stanisic, que não comemorou o gol, desviou sozinho um cruzamento rasteiro de Robert Andrich para a trave mais distante.

Manuel Neuer se destacou pouco depois defendendo um chute de Nathan Tella após um passe longo do zagueiro equatoriano Piero Hincapié (23′).

Mas o segundo gol era questão de tempo e ele veio depois de uma boa tabela entre Grimaldo e Tella concluída pelo espanhol com um disparo de pé esquerdo com pouco ângulo.

Os bávaros assumiram então o controle do jogo, mas sem realmente dar a impressão de que poderiam revidar contra o ‘Werkself’, com Harry Kane, o artilheiro da Bundesliga, que não foi o mesmo de outras ocasiões.

E depois de vários contra-ataques dos donos da casa, foi o reserva Jeremie Frimpong quem marcou o terceiro nos descontos, e com o gol vazio.

“Quando você tem jogadores dispostos a se sacrificar, o time melhora”, afirmou Alonso.

O atacante do Bayer, Thomas Müller, visivelmente chateado, criticou o futebol apresentado por seu time. “O Leverkusen arriscou, procurou soluções e jogou futebol. Jogamos de A a B e de B a C e ninguém joga livremente ou corre riscos”, desabafou.

– Leipzig empata fora –

Nos demais jogos do Campeonato Alemão disputados neste sábado, o Leipzig, próximo adversário do Real Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, empatou em 2 a 2 em sua visita ao Augsburg, um retrocesso para um time com aspirações de voltar a disputar a principal competição europeia, mas depois da vitória do Borussia Dortmund na sexta-feira sobre o Freiburg permanece três pontos atrás do quarto colocado.

Décimo com 23 pontos, o Werder Bremen, que vinha de três vitórias consecutivas, sofreu diante do surpreendente recém-promovido Heidenheim, que venceu por 2 a 1 em Bremen, e é oitavo com 27 pontos graças a esta vitória após quatro empates consecutivos.

Na parte inferior da tabela, o Union Berlin (15º), que venceu o Augsburg por 1 a 0, está seis pontos à frente do Colônia, que ocupa a posição de repescagem e visita o Hoffenheim no domingo.

O time berlinense venceu com um gol do holandês Danilho Doekhi marcado no minuto 25 dos acréscimos do primeiro tempo.

O jogo na capital alemã, assim como ocorreu nos de outros estádios, foi afetado por atos de protesto dos torcedores contra a chegada de capital privado à Liga Alemã de Futebol (DFB).





Por fim, Eintracht Frankfurt (6º) e Bochum (14º) empataram em 1 a 1, e os pontos também foram dividiso entre Borussia Mönchengladbach (13º) e o lanterna Darmstadt (0-0).

— Jogos da 21ª rodada do Campeonato Alemão e classificação:

– Sexta-feira:

Borussia Dortmund – Freiburg 3 – 0

– Sábado:

Union Berlin – Wolfsburg 1 – 0

B. Mönchengladbach – Darmstadt 0 – 0

Eintracht Frankfurt – Bochum 1 – 1

Augsburg – RB Leipzig 2 – 2

Werder Bremen – Heidenheim 1 – 2

Bayer Leverkusen – Bayern de Munique 3 – 0

– Domingo:





(11h30) Stuttgart – Mainz

(13h30) Hoffenheim – Colônia

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 55 21 17 4 0 55 14 41

2. Bayern de Munique 50 21 16 2 3 59 22 37

3. Stuttgart 40 20 13 1 6 46 26 20

4. Borussia Dortmund 40 21 11 7 3 43 26 17

5. RB Leipzig 37 21 11 4 6 46 28 18

6. Eintracht Frankfurt 32 21 8 8 5 31 25 6

7. Freiburg 28 21 8 4 9 26 37 -11

8. Heidenheim 27 21 7 6 8 30 36 -6

9. Hoffenheim 26 20 7 5 8 37 39 -2

10. Werder Bremen 26 21 7 5 9 30 34 -4

11. Augsburg 23 21 5 8 8 31 39 -8

12. Wolfsburg 23 21 6 5 10 25 33 -8

13. B. Mönchengladbach 22 21 5 7 9 36 41 -5

14. Bochum 22 21 4 10 7 23 39 -16

15. Union Berlin 21 21 6 3 12 20 35 -15

16. Colônia 15 20 3 6 11 14 34 -20

17. Mainz 12 20 1 9 10 15 32 -17

18. Darmstadt 12 21 2 6 13 22 49 -27

